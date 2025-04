Alerta ciutadana

Un nou intent d’estafa telefònica estaria sacsejant alguns usuaris per a obtenir dades bancàries

El cos recorda que els infractors truquen des d'un mòbil andorrà o espanyol iniciat amb 848 per incitar a baixar una aplicació maliciosa

La Policia ha avisat novament que algunes persones al país estan rebent trucades de falsos gestors d’inversors d’entitats bancàries comunicant a la persona afectada que té pendent una transferència a favor seu. El ‘modus operandi’ consisteix, per tant, a demanar a la persona que descarregui una app per accedir al telèfon o compte bancari. De forma que, lògicament, el cos remarca que les persones que rebin aquest tipus de trucada no donin cap mena de dada i pengin directament a l’infractor.

En aquest sentit, des d’algunes entitats bancàries ja han alertat els seus clients d’aquesta estafa i informen que les trucades poden provenir tant de telèfons andorrans com espanyols que comencen per 848. Val a dir que els estafadors es fan passar per gestors bancaris i demanen a l’usuari que es descarregui un programari que resulta ser maliciós. Altrament, sembla que són diferents les entitats afectades i es demana que en cap cas es facilitin dades i que si es té qualsevol dubte es contacti directament amb l’entitat en què la persona tingui els diners.

A més, segons han fet saber alguns bancs, ja hi hauria una quinzena de persones que haurien interposat denúncia prop de la Policia, des d’on no s’ha confirmat la dada, però sí que està en marxa una investigació a causa d’haver rebut la constatació del frau anteriorment descrit.