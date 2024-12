Aquest vespre, a les 20.46 hores, els serveis d’emergència han estat alertats per la caiguda d’un jove de 26 anys al carrer Prat de la Creu. Diverses patrulles de la Policia, efectius dels Bombers i equips del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) s’han desplaçat ràpidament al lloc dels fets per oferir una resposta immediata i assistir la víctima. El cas continua obert i s’ha iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies de l’incident.

