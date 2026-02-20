Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un cotxe de la Policia, a la frontera francoandorrana. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Un home no resident amb identitat falsa i tres ordres d’expulsió intenta fugir al Pas de la Casa amb un vehicle robat

Ha sigut controlat després d’un avís dels duaners francesos, en comprovar-se que la matrícula era falsa i que el cotxe havia estat sostret a França

La Policia ha detingut els darrers dies al Pas de la Casa un home no resident com a presumpte autor de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic, contra l’Administració de Justícia i contra la Funció Pública, en el marc d’una actuació coordinada amb les autoritats franceses.

L’arrest s’ha produït després que els duaners francesos alertessin d’un vehicle sospitós que hauria intentat eludir un control. Els agents andorrans han localitzat el cotxe i, poc després, el conductor, el qual ha intentat fugir corrents abans de ser interceptat minuts més tard. Segons ha informat el cos, l’home utilitzava una identitat falsa i tenia tres ordres d’expulsió vigents, una d’elles de caràcter judicial. En comprovar la documentació, la Policia ha constatat que la matrícula era falsa i que el vehicle constava com a sostret a França.

D’altra banda, el cos també ha detingut a Ordino un conductor de 66 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia, després de ser enxampat circulant en motocicleta amb el permís de conduir suspès.

