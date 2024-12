Un home de 39 anys perd la vida en ser envestit per un turisme a la CG-2 de Canillo

La matinada d’aquest divendres al dissabte ha deixat la mort d’un home de 39 anys en ser atropellat per un vehicle de matrícula del Principat al punt quilomètric 11,400 de la Carretera General 2 de Canillo. Val a dir que el cos de Policia ha rebut l’avís a les 02.40 del matí, una trucada que va efectuar el mateix conductor, qui després de veure com el servei del SUM i els Bombers atenien a la víctima, va ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb un pronòstic lleu per la seva commoció emocional.

Pel que fa als detalls, l’accident s’hauria produït quan el vianant caminava pel mig de la carretera en sentit ascendent i lògicament, a causa de la poca visibilitat a la calçada, el conductor del turisme no hauria pogut evitar l’atropellament, el qual es desplaçava aquelles hores per anar a treballar. El SUM, un cop ha acudit al lloc dels fets, ha certificat la pèrdua de la vida de l’individu, que ha estat a l’acte. Per la seva part, la Policia ha determinat que l’implicat circulava a la velocitat adequada, com també que ha donat negatiu a les proves d’alcoholèmia i drogues al volant.

Finalment, cal apuntar que el Grup d’Investigació d’Accidents de Trànsit (GIAT) està elaborant en aquests moments l’atestat corresponent per recollir així tots els elements relacionats al mateix i avaluar altrament les circumstàncies que han derivat en aquest atropellament mortal.