  • Els serveis d'emergència al lloc dels fets. | Lector
Accident greu a la C-14

[Amb vídeo] Un ferit greu i dues persones amb lesions lleus en un xoc frontal a la C-14, a Fígols i Alinyà

L’incident ha provocat llargues retencions i ha requerit una àmplia mobilització de serveis d’emergència terrestres i aeris

Un xoc frontal entre dos vehicles ha obligat a interrompre completament la circulació a la carretera C-14 aquest dijous, a l’altura de Fígols i Alinyà, entre els punts quilomètrics 164,9 i 169, segons ha informat el Servei Català de Trànsit a EL PERIÒDIC. El sinistre s’ha produït a les 15.50 hores a prop del túnel d’Hostalet de Tost.

Com a resultat de la col·lisió, tres persones han resultat ferides: una d’elles ha patit lesions greus i ha estat evacuada a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, mentre que els altres dos ocupants, amb ferides de caràcter lleu, han estat traslladats al centre hospitalari de la Seu d’Urgell.

Els equips d’emergència han activat quatre recursos assistencials del SEM: tres unitats terrestres i un helicopter. A causa del sinistre, el trànsit roman interromput entre els punts quilomètrics 164,9 i 169, amb afectacions que arriben fins al 174. La congestió viària supera els quatre quilòmetres en ambdós sentits de circulació, amb pas alternatiu en alguns trams.

Cues a la C-14 a causa de l’accident a Fígols i Alinyà. | Lector

