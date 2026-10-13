Un aparent incendi alarma els veïns d’Escaldes a primera hora del matí, però resulta ser una crema controlada

Una columna de fum i diverses flames visibles des de diferents punts d’Escaldes-Engordany han alarmat aquest dimarts al matí els veïns de la parròquia. Els fets han tingut lloc cap a les 08.00 hores, quan diversos residents han alertat els serveis d’emergència en observar el fum que sortia d’una zona de vegetació situada per sobre de l’Étang Salé. Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius de la Policia i dels Bombers, però finalment s’ha confirmat que es tractava d’una crema controlada de restes vegetals. Segons han informat fonts comunals a El Periòdic, l’actuació havia estat comunicada prèviament als organismes corresponents perquè «tothom estigui assabentat».