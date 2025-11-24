Un alpinista és evacuat en helicòpter després de quedar bloquejat a la cara nord del Pic Negre d’Envalira

Aquest migdia, efectius del Grup de Rescat de Muntanya dels Bombers han dut a terme una intervenció al Pic Negre d’Envalira per auxiliar un alpinista que havia quedat bloquejat a la cara nord mentre intentava realitzar l’ascensió.
Segons han informat els bombers, les condicions de la paret van impedir al muntanyenc continuar amb seguretat, fet que va obligar-lo a demanar ajuda. Fins al punt s’hi van desplaçar dos rescatadors del Grup de Rescat de Muntanya, que, amb el suport de l’helicòpter Bell 429 d’Heliand, van efectuar tasques d’assegurament i l’extracció en un terreny tècnic i exposat d’alta muntanya.
L’alpinista va ser evacuat en bon estat i no presenta lesions de gravetat.
Els Bombers d’Andorra han aprofitat per recordar la necessitat de planificar correctament qualsevol sortida a la muntanya, consultar les condicions meteorològiques i l’estat del terreny, així com portar el material adequat per a zones mixtes i exposades.