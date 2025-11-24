Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un instant del rescat. | Bombers GRM
El Periòdic d'Andorra
Operatiu de rescat

Un alpinista és evacuat en helicòpter després de quedar bloquejat a la cara nord del Pic Negre d’Envalira

El cos de bombers apel·la a la planificació, la prudència i l’ús de material adequat per evitar accidents en terreny d’alta muntanya

Aquest migdia, efectius del Grup de Rescat de Muntanya dels Bombers han dut a terme una intervenció al Pic Negre d’Envalira per auxiliar un alpinista que havia quedat bloquejat a la cara nord mentre intentava realitzar l’ascensió.

Segons han informat els bombers, les condicions de la paret van impedir al muntanyenc continuar amb seguretat, fet que va obligar-lo a demanar ajuda. Fins al punt s’hi van desplaçar dos rescatadors del Grup de Rescat de Muntanya, que, amb el suport de l’helicòpter Bell 429 d’Heliand, van efectuar tasques d’assegurament i l’extracció en un terreny tècnic i exposat d’alta muntanya.

L’alpinista va ser evacuat en bon estat i no presenta lesions de gravetat.

Els Bombers d’Andorra han aprofitat per recordar la necessitat de planificar correctament qualsevol sortida a la muntanya, consultar les condicions meteorològiques i l’estat del terreny, així com portar el material adequat per a zones mixtes i exposades.

La zona en la qual ha quedat bloquejat el muntanyista. | Bombers GRM
L’alpinista atrapat a la muntanya. | Bombers GRM
Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Marsol defensa una desintervenció progressiva dels lloguers i preveu presentar al desembre el programa per a la descongelació
El PS reclama mesures concretes de l’Executiu davant les “mancances” del darrer Observatori de la Infància
Verdaguer assegura que actualment hi ha només una col·laboració estricta entre Ciutadans Compromesos i Liberals

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Igualtat registra 316 dones ateses per violència de gènere i constata un augment de la detecció de casos el 2025
  • Societat
Pallarés remarca que les dades presentades per Igualtat “desmunten discursos que neguen la violència”
  • Societat
Les escoles reforcen protocols i accions per abordar la violència de gènere i promoure una convivència igualitària
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El programa Reviu per habilitar habitatges s’amplia amb finançament preferent i garanties per als propietaris
  • Parròquies, Societat
La prova de ‘Carrers Vius’ conclou amb suport majoritari i consolida la base per al model urbà de 2026
  • Parròquies, Societat
Escaldes inicia la fase decisiva per completar els equipaments i l’autonomia anual de la casa de colònies
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu