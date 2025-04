Successos

Policia i Duana desmantellen una altra xarxa de contraban de tabac al Pas de la Casa controlant a quatre individus

La Policia i la Duana desarticulen una xarxa de contraban que operava de forma reiterada, amb 6.000 paquets intervinguts en l’últim lliurament

La Policia i la Duana van desarticular, ahir a primera hora del matí, una xarxa de contraban de tabac que actuava al Pas de la Casa. Quant als detalls, i en el marc de l’operació conjunta que s’ha batejat com a ‘Borrasca’ i que ha coordinat la Fiscalia, s’han detingut quatre persones com a presumptes autores de delictes contra l’ordre socioeconòmic, per contraban; contra l’ordre públic, per pertànyer a una banda organitzada, i contra l’administració de justícia altrament per blanqueig de diners.

En aquest sentit, els arrestats són tres homes no residents de 30, 34 i 36 anys i l’encarregat d’un comerç de la localitat encampadana, de 40 anys. Segons ha fet saber el cos, aquest darrer hauria estat preparant i lliurant el tabac a la resta de membres de la banda, que introduïen la mercaderia circulant en comboi fins a França.

De manera que les investigacions de la Policia i la Duana van constatar com el responsable de l’establiment formava part d’un grup organitzat que actuava de forma continuada i coordinada en operacions de contraban de tabac d’un volum molt important. Es calcula que, només durant el mes de març, l’encarregat de la botiga hauria fet entrega d’un mínim d’11.250 paquets de tabac valorats en més de 44.000 euros. Altrament, es va poder determinar com el modus operandi dels implicats era “repetitiu, precís i amb els rols ben definits”.

La suma de diners comissats per la Policia obtinguts de la venda il·lícita de tabac del grup organitzat que actuava al Pas de la Casa. | Policia d’Andorra

Dimecres al matí, després de diverses vigilàncies i seguiments i en el marc d’un ampli dispositiu, una quinzena d’efectius de la Policia i la Duana van intervenir en el moment en què la banda tornava a actuar i van interceptar immediatament el lliurament. Així, van controlar els membres del grup per sorpresa i van comissar uns 6.000 paquets de tabac valorats en prop de 23.600 euros, així com 30 quilos de tabac de picadura amb un valor d’uns 1.775 euros. A més, van segrestar tres vehicles amb matrícula francesa que s’havien d’utilitzar per transportar la mercaderia.

Finalment, i un cop detinguts, durant tot el matí d’aquest dimecres es van fer diversos escorcolls al Pas de la Casa en què es van trobar més de 100.000 euros en efectiu distribuïts en bosses. Val a dir que els arrestats han passat a disposició judicial aquest dijous a la tarda i que la investigació continua oberta.