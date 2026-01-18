Ordino acomiada el treballador mort per un allau en una missa multitudinària a l’Església de la parròquia

L’Església d’Ordino ha acollit aquest diumenge la missa funeral per donar l’últim adéu al treballador que va perdre la vida després de quedar atrapat per una allau a l’estació d’Ordino Arcalís. La cerimònia ha comptat amb una assistència molt nombrosa de familiars, amics, companys del sector de la neu i diverses autoritats, fins al punt d’omplir completament el temple, en un acte marcat pel silenci, l’emoció i el respecte.
La celebració ha evidenciat la forta commoció que la mort del treballador ha generat tant en el seu entorn més proper com en el conjunt del país. Al llarg de la missa s’han succeït mostres de condol i record cap a la víctima, amb un ambient de recolliment que ha reflectit l’impacte del succés en una comunitat estretament vinculada a la muntanya i a l’activitat hivernal.
El funeral arriba dies després que es confirmés la defunció de l’home, que havia estat ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell des del mateix dia de l’accident. El treballador va resultar greument ferit diumenge passat, quan una allau el va arrossegar al migdia entre la zona de Feixans i la pista de la Balma, dins del domini esquiable d’Ordino Arcalís. Tot i l’evacuació amb helicòpter i l’atenció mèdica rebuda, finalment no va poder superar les lesions.
L’accident es va produir en un context de risc elevat d’allaus, amb un nivell de perill situat en 4 sobre 5 a les cotes altes del país, segons els butlletins de neu del cap de setmana. L’allau va afectar únicament el treballador i no va causar danys a tercers ni va alterar el funcionament habitual de les pistes obertes al públic. A hores d’ara, no han transcendit les causes concretes que van provocar el despreniment de neu.