Mitjans aeris i bombers per carretera actuen davant un possible incendi a la zona de Sispony

Veïns de l’Aldosa han alertat aquesta tarda de la presència d’una columna de fum a la zona de Sispony. Segons els testimonis, el fum seria visible des de diversos punts del nucli, fet que ha despertat la preocupació entre els habitants.
Les primeres informacions apunten que l’avís s’hauria produït al voltant de les 18.30 hores, moment en què els serveis d’emergència s’estarien mobilitzant per arribar fins al lloc dels fets. Fins a la zona s’haurien desplaçat mitjans aeris i dotacions de bombers per carretera, amb l’objectiu de controlar el que, a simple vista, podria tractar-se d’un incendi.
En aquests moments, no hi ha confirmació oficial sobre l’origen del fum ni sobre l’abast de l’incident. Tampoc s’ha informat de possibles afectacions a persones o béns.
Instant en què els mitjans aeris d’extinció intervenen a la zona de l’incident.| El Periòdic / C.K
Aquest episodi coincideix amb la prealerta declarada avui per Protecció Civil davant un risc d’incendi forestal molt alt a les valls centrals i sud del país fins als 1.500 metres, segons el Butlletí del Cos de Bombers. A la resta del territori, fins als 2.000 metres, el perill és alt, mentre que per damunt d’aquesta cota es considera baix o moderat.
Les restriccions vigents inclouen la suspensió de qualsevol foc a l’aire lliure, la prohibició de llançar artefactes pirotècnics i limitacions en l’ús de barbacoes. Aquestes mesures responen a una combinació de factors meteorològics adversos: persistència d’aire sec, valors de temperatura superiors als habituals per l’època, humitat relativa reduïda i absència de pluja.
En matèria d’autoprotecció forestal, es fa una crida a evitar qualsevol acció que pugui generar foc o espurnes, no fumar al bosc i avisar immediatament al 112 davant la detecció de fum o flames.
-Pendent d’ampliació-