La comunitat motera acomiada ‘Patoloko’ amb una marxa lenta i un últim homenatge

Els familiars, amics i la comunitat motera han acomiadat aquest divendres el jove motorista andorrà de 21 anys, conegut com a ‘Patoloko’, que va perdre la vida en un accident de trànsit el passat diumenge a la carretera N-260, a Montferrer i Castellbò. Prop d’un centenar d’aficionats al motor s’han reunit al Tanatori Nacional a les 10.15 hores per acompanyar el fèretre fins a l’església de Sant Esteve, on s’ha celebrat la missa funeral en el seu honor.

El recorregut d’Escaldes-Engordany fins a Andorra la Vella, fet en marxa lenta, ha comptat amb la presència de motoristes que han fet sonar els motors en senyal de respecte i record. Aquest homenatge ha estat un darrer gest de comiat i suport a la família i amics de la víctima, el qual se suma al que es va dur a terme dimarts passat, quan prop d’un centenar de persones es van concentrar per recordar-lo. En aquella ocasió, la comunitat es va reunir al restaurant Viena de Santa Coloma, a Andorra la Vella, per iniciar una ruta fins al punt exacte on es va produir l’accident. En arribar, familiars i amics van dipositar flors i espelmes, així com diversos elements en record del jove.

El terrible succés es va produir el passat diumenge al voltant de les 17.00 hores, quan ‘Patoloko’ tornava a Andorra després d’una ruta motera amb alguns companys. Segons les primeres investigacions, un vehicle que circulava direcció Lleida va realitzar un canvi de sentit sobtat a la carretera. En aquell moment, el jove no va poder evitar la col·lisió amb el vehicle, fet que li va provocar ferides mortals i va acabar causant la seva mort al mateix lloc de l’accident.

Després dels fets, els Mossos d’Esquadra van detenir el conductor del vehicle implicat, un home de 71 anys, com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi per imprudència greu. Les autoritats van determinar que la seva maniobra va ser la causa de l’impacte fatal. El detingut va passar a disposició judicial i el Jutjat d’Instrucció número 2 de la Seu d’Urgell va decretar la seva llibertat provisional. Malgrat això, la causa continua oberta per homicidi imprudent, i el conductor haurà de comparèixer davant la justícia quan sigui requerit per les autoritats.