La Policia intenta esclarir una presumpta violació grupal al Tarter

El cos de Policia es troba en aquests moments investigant una presumpta violació grupal que s’hauria produït durant el passat cap de setmana al poble d’El Tarter, a Canillo. Segons fan saber fonts de l’entitat, una noia ha interposat una denúncia per exposar els fets que es mencionen. Cal estipular que en aquests moments no hi ha cap persona detinguda.

D’altra banda, segons apunten des d’alguns mitjans, la presumpta víctima hauria acudit a l’hospital després d’haver-se activat el protocol pertinent. Una informació, tanmateix, que les fonts hospitalàries encarregades no han volgut corroborar.

Una tendència que s’eleva perillosament

Fa uns dies s’informava que els delictes contra la llibertat sexual augmenten en 27 casos, amb un increment del 53% en violacions. Per això, la Fiscalia alerta “d’un augment preocupant” en les violacions i els abusos, amb una mitjana de gairebé dues violacions al mes. Els delictes contra la llibertat sexual han augmentat en 27 casos aquest darrer any, amb increments destacats del 19% en els abusos sexuals i del 53% en les violacions.

Segons les dades avançades pel fiscal general, Xavier Sopena, durant la roda de premsa d’obertura de l’any judicial, aquest tipus de delictes han registrat un total de 127 casos el 2024, un increment del 27% respecte a l’any anterior.

“És important destacar que hi ha hagut un salt significatiu comparat amb el 2023, ja que s’ha produït un augment del 53,33% pel que fa a les violacions“, subratlla Sopena, tot indicant que “hem tingut 23 casos de violació, una xifra relativament important perquè significa gairebé dues violacions al mes”. A banda, ha indicat que els casos d’agressions i abusos sexuals han passat de 36 a 43, incrementant-se en un 19%.