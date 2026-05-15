Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les pintades a l’aparcament comunal soterrat del Prat del Roure. | ANA
Alex Montero Carrer
Actes vandàlics

Escaldes admet que “és difícil” identificar els autors de les retolades aparegudes a l’aparcament del Prat del Roure

Fonts comunals lamenten que moltes denúncies per aquesta mena d'actes vandàlics “no van enlloc” perquè sovint no es pot localitzar els responsables

Les retolades aparegudes recentment a l’aparcament comunal soterrat del Prat del Roure encara no han estat atribuïdes a cap autor identificat, segons han confirmat fonts comunals d’Escaldes-Engordany a EL PERIÒDIC. Els fets, avançats aquest dijous per l’Agència de Notícies Andorrana (ANA), continuen sota seguiment per part de la corporació, tot i que des del comú admeten que “encara no s’ha identificat” ningú i que “és difícil fer-ho”.

Així doncs, les mateixes fonts comunals expliquen que aquest tipus de pintades o retolades són situacions “habituals” amb les quals es troben sovint en diferents espais públics de la parròquia. “Per a nosaltres no és una situació nova”, remarquen, tot detallant que el procediment acostuma a ser sempre el mateix: intentar localitzar els possibles responsables i actuar en funció de cada cas.

En aquest sentit, des del comú expliquen que quan els presumptes autors són menors d’edat “s’intenta parlar amb els pares per trobar alguna mena de solució” abans d’arribar a altres vies. Si aquesta mediació no prospera, la corporació pot acabar interposant denúncia. Tot i això, les mateixes fonts reconeixen les dificultats que acostumen a existir per identificar els responsables d’aquest tipus d’actes vandàlics. “És complicat identificar autors moltes vegades perquè si no se’ls veu la cara no pots assenyalar ningú”, indiquen.

Des de la corporació, però, també admeten que, en nombroses ocasions, els procediments no arriben a bon port. “Fer una denúncia a persona desconeguda no serveix de res, no va enlloc”, asseguren les fonts consultades, les quals insisteixen que “sovint no s’arriba a identificar l’autor o autors d’aquestes retolades”.

Càmeres de seguretat i control d’accés com a mesures contra el vandalisme al Prat de la Creu

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Les casetes de Policia ubicades a la frontera del Riu Runer tornen a estar operatives després de la ‘neteja’ de rates
Els excessos de velocitat concentren set de cada deu sancions de les més de 12.400 imposades durant aquest 2025
La xarxa viària andorrana registra 533 accidents aquest 2025, amb un únic sinistre mortal i 268 casos amb ferits

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Desarticulada una trama d’explotació laboral a la Seu i Montferrer amb tres detinguts i 33.000 euros intervinguts
  • Parròquies, Societat
Ordino inicia dilluns una nova fase de les obres de la xarxa d’aigua amb una inversió superior als 900.000 euros
  • Societat
La Policia rep per primer cop una condecoració militar francesa per la cooperació en seguretat nacional
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Escaldes admet que “és difícil” identificar els autors de les retolades aparegudes a l’aparcament del Prat del Roure
  • Parròquies, Societat
Ordino inicia dilluns una nova fase de les obres de la xarxa d’aigua amb una inversió superior als 900.000 euros
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany entrega sis horts de Can Noguer i estudia ampliar el projecte davant la forta demanda
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu