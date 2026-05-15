Escaldes admet que “és difícil” identificar els autors de les retolades aparegudes a l’aparcament del Prat del Roure

Les retolades aparegudes recentment a l’aparcament comunal soterrat del Prat del Roure encara no han estat atribuïdes a cap autor identificat, segons han confirmat fonts comunals d’Escaldes-Engordany a EL PERIÒDIC. Els fets, avançats aquest dijous per l’Agència de Notícies Andorrana (ANA), continuen sota seguiment per part de la corporació, tot i que des del comú admeten que “encara no s’ha identificat” ningú i que “és difícil fer-ho”.
Així doncs, les mateixes fonts comunals expliquen que aquest tipus de pintades o retolades són situacions “habituals” amb les quals es troben sovint en diferents espais públics de la parròquia. “Per a nosaltres no és una situació nova”, remarquen, tot detallant que el procediment acostuma a ser sempre el mateix: intentar localitzar els possibles responsables i actuar en funció de cada cas.
En aquest sentit, des del comú expliquen que quan els presumptes autors són menors d’edat “s’intenta parlar amb els pares per trobar alguna mena de solució” abans d’arribar a altres vies. Si aquesta mediació no prospera, la corporació pot acabar interposant denúncia. Tot i això, les mateixes fonts reconeixen les dificultats que acostumen a existir per identificar els responsables d’aquest tipus d’actes vandàlics. “És complicat identificar autors moltes vegades perquè si no se’ls veu la cara no pots assenyalar ningú”, indiquen.
Des de la corporació, però, també admeten que, en nombroses ocasions, els procediments no arriben a bon port. “Fer una denúncia a persona desconeguda no serveix de res, no va enlloc”, asseguren les fonts consultades, les quals insisteixen que “sovint no s’arriba a identificar l’autor o autors d’aquestes retolades”.