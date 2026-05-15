Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La frontera hispanoandorrana. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Fi dels treballs

Les casetes de Policia ubicades a la frontera del Riu Runer tornen a estar operatives després de la ‘neteja’ de rates

Ahir dijous a la tarda l'empresa encarregada del control de plagues va posar punt final a les tasques de neteja i tractament de la zona afectada

Una setmana després de detectar un nou focus de rates a les instal·lacions frontereres del Riu Runer, ahir dijous a la tarda l’empresa encarregada del control de plagues va posar punt final a les tasques de neteja i tractament de la zona afectada. És a dir, de l’interior de les casetes, les quals han quedat novament operatives, tal com ha confirmat el cos a aquesta casa.

Aquest nou episodi arriba després que la Policia assegurés recentment que la incidència relacionada amb la presència de rosegadors al centre duaner estava “resolta” i que s’havien aplicat mesures immediates des del primer moment en què es va detectar la problemàtica. En aquesta línia, cal recordar, es va argumentar que la proximitat de l’edifici amb el riu pot afavorir puntualment l’aparició de rosegadors, una circumstància que, segons van remarcar, afecta diverses instal·lacions de la zona fronterera i no únicament les dependències policials.

Els agents policials de la duana esperen l’autorització dels tècnics per poder tornar a treballar dins les instal·lacions

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’ACEA reclama més consciència davant la contaminació creuada i les traces de gluten als aliments
L’Espai Jovent encara no ha hagut d’aplicar el nou reglament i registra una situació “més tranquil·la que a l’estiu”
La xarxa viària andorrana registra 533 accidents aquest 2025, amb un únic sinistre mortal i 268 casos amb ferits

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Els excessos de velocitat concentren set de cada deu sancions de les més de 12.400 imposades durant aquest 2025
  • Parròquies, Societat
Escaldes admet que “és complicat” identificar els autors de les retolades fetes a l’aparcament del Prat del Roure
  • Societat, Successos
Desarticulada una trama d’explotació laboral a la Seu i Montferrer amb tres detinguts i 33.000 euros intervinguts
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
L’Espai Jovent encara no ha hagut d’aplicar el nou reglament i registra una situació “més tranquil·la que a l’estiu”
  • Parròquies, Societat
Escaldes admet que “és complicat” identificar els autors de les retolades fetes a l’aparcament del Prat del Roure
  • Parròquies, Societat
Ordino inicia dilluns una nova fase de les obres de la xarxa d’aigua amb una inversió superior als 900.000 euros
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu