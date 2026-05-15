Les casetes de Policia ubicades a la frontera del Riu Runer tornen a estar operatives després de la ‘neteja’ de rates

Una setmana després de detectar un nou focus de rates a les instal·lacions frontereres del Riu Runer, ahir dijous a la tarda l’empresa encarregada del control de plagues va posar punt final a les tasques de neteja i tractament de la zona afectada. És a dir, de l’interior de les casetes, les quals han quedat novament operatives, tal com ha confirmat el cos a aquesta casa.
Aquest nou episodi arriba després que la Policia assegurés recentment que la incidència relacionada amb la presència de rosegadors al centre duaner estava “resolta” i que s’havien aplicat mesures immediates des del primer moment en què es va detectar la problemàtica. En aquesta línia, cal recordar, es va argumentar que la proximitat de l’edifici amb el riu pot afavorir puntualment l’aparició de rosegadors, una circumstància que, segons van remarcar, afecta diverses instal·lacions de la zona fronterera i no únicament les dependències policials.