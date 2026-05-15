Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Comú d’Ordino continua la modernització de la xarxa d’aigua amb noves canonades i inversions fins al 2030. | Comú d'Ordino
El Periòdic d'Andorra
Millores hidràuliques a Ordino

Ordino inicia dilluns una nova fase de les obres de la xarxa d’aigua amb una inversió superior als 900.000 euros

Els treballs entre Ordino i Sornàs provocaran afectacions puntuals al trànsit i formen part del pla comunal per modernitzar les infraestructures

El Comú d’Ordino iniciarà dilluns una nova fase de les obres de renovació i desdoblament de la xarxa d’aigua potable entre el nucli d’Ordino i Sornàs, dins del programa de modernització de les infraestructures hidràuliques de la parròquia.

L’actuació compta amb una inversió superior als 900.000 euros i inclou la substitució de la canonada actual per dues noves conduccions diferenciades. Una servirà per transportar directament l’aigua captada a la muntanya fins al dipòsit de Coma de Suquer, mentre que l’altra assumirà la distribució d’aigua potable als edificis situats entre Ordino i Sornàs.

Els treballs començaran al tram comprès entre la rotonda situada davant de l’església i la rotonda de Sornàs. Aquesta actuació comportarà afectacions puntuals a la mobilitat, ambla supressió temporal de cinc places d’aparcament de zona verda i la regulació del trànsit mitjançant pas alternatiu amb semàfors.

La corporació comunal destinarà prop de 4,8 milions d’euros fins al 2030 per modernitzar tota la infraestructura hidràulica

La corporació comunal ha decidit posposar temporalment les obres entre la rotonda d’entrada a Ordino i la de davant l’església amb l’objectiu de reduir l’impacte sobre la circulació i l’activitat de la parròquia durant mesos amb una elevada afluència de visitants i esdeveniments destacats, com la Trail 100 Andorra by UTMB o la Nit de la Candela.

El projecte forma part del pla de renovació de la xarxa impulsat pel comú fins al 2030, amb una inversió anual prevista d’uns 800.000 euros. En conjunt, la corporació preveu destinar prop de 4,8 milions d’euros a la modernització d’unes instal·lacions que daten principalment dels anys vuitanta i que han anat acumulant fissures, trencaments i pèrdues d’aigua amb el pas dels anys i el creixement urbanístic.

La primera fase dels treballs, executada durant el 2025 entre el coll d’Ordino i la rotonda d’entrada al poble, ja s’ha completat.

La Fira del Bestiar d’Ordino supera l’afluència d’anys anteriors i tanca una edició marcada per la participació

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’ACEA reclama més consciència davant la contaminació creuada i les traces de gluten als aliments
L’Espai Jovent encara no ha hagut d’aplicar el nou reglament i registra una situació “més tranquil·la que a l’estiu”
La xarxa viària andorrana registra 533 accidents aquest 2025, amb un únic sinistre mortal i 268 casos amb ferits

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Els excessos de velocitat concentren set de cada deu sancions de les més de 12.400 imposades durant aquest 2025
  • Parròquies, Societat
Escaldes admet que “és complicat” identificar els autors de les retolades fetes a l’aparcament del Prat del Roure
  • Societat
Les casetes de Policia ubicades a la frontera del Riu Runer tornen a estar operatives després de la ‘neteja’ de rates
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
L’Espai Jovent encara no ha hagut d’aplicar el nou reglament i registra una situació “més tranquil·la que a l’estiu”
  • Parròquies, Societat
Escaldes admet que “és complicat” identificar els autors de les retolades fetes a l’aparcament del Prat del Roure
  • Parròquies, Societat
Ordino inicia dilluns una nova fase de les obres de la xarxa d’aigua amb una inversió superior als 900.000 euros
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu