Ordino inicia dilluns una nova fase de les obres de la xarxa d’aigua amb una inversió superior als 900.000 euros

El Comú d’Ordino iniciarà dilluns una nova fase de les obres de renovació i desdoblament de la xarxa d’aigua potable entre el nucli d’Ordino i Sornàs, dins del programa de modernització de les infraestructures hidràuliques de la parròquia.
L’actuació compta amb una inversió superior als 900.000 euros i inclou la substitució de la canonada actual per dues noves conduccions diferenciades. Una servirà per transportar directament l’aigua captada a la muntanya fins al dipòsit de Coma de Suquer, mentre que l’altra assumirà la distribució d’aigua potable als edificis situats entre Ordino i Sornàs.
Els treballs començaran al tram comprès entre la rotonda situada davant de l’església i la rotonda de Sornàs. Aquesta actuació comportarà afectacions puntuals a la mobilitat, ambla supressió temporal de cinc places d’aparcament de zona verda i la regulació del trànsit mitjançant pas alternatiu amb semàfors.
La corporació comunal destinarà prop de 4,8 milions d’euros fins al 2030 per modernitzar tota la infraestructura hidràulica
La corporació comunal ha decidit posposar temporalment les obres entre la rotonda d’entrada a Ordino i la de davant l’església amb l’objectiu de reduir l’impacte sobre la circulació i l’activitat de la parròquia durant mesos amb una elevada afluència de visitants i esdeveniments destacats, com la Trail 100 Andorra by UTMB o la Nit de la Candela.
El projecte forma part del pla de renovació de la xarxa impulsat pel comú fins al 2030, amb una inversió anual prevista d’uns 800.000 euros. En conjunt, la corporació preveu destinar prop de 4,8 milions d’euros a la modernització d’unes instal·lacions que daten principalment dels anys vuitanta i que han anat acumulant fissures, trencaments i pèrdues d’aigua amb el pas dels anys i el creixement urbanístic.
La primera fase dels treballs, executada durant el 2025 entre el coll d’Ordino i la rotonda d’entrada al poble, ja s’ha completat.