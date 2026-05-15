Els excessos de velocitat concentren set de cada deu sancions de les més de 12.400 imposades durant aquest 2025

La policia ha notificat aquest 2025 un total de 12.447 sancions per vulneracions del Codi de la circulació, amb l’excés de velocitat com la conducta més sancionada amb diferència. Les dades oficials situen en 8.908 les multes imposades per superar els límits establerts a la xarxa viària, una xifra que representa prop del 72% del conjunt d’infraccions registrades durant l’any. A força distància apareixen altres conductes recurrents, com circular sense haver passat la ITV o amb la inspecció caducada, les quals acumulen 737 expedients. També destaquen les 1.010 sancions agrupades en altres articles del codi de circulació.
Les infraccions vinculades a la senyalització viària continuen igualment entre les més habituals. En concret, la policia ha tramitat 269 multes per no respectar la senyalització horitzontal i 63 per ignorar semàfors o altres indicacions de prioritat. Pel que fa a la seguretat al volant ,els agents han imposat 159 sancions per conduir sota els efectes de l’alcohol i una per consum d’estupefaents. A aquestes s’hi sumen 146 multes per utilitzar el telèfon mòbil mentre es conduïa i 135 per no portar el cinturó de seguretat.
Les dades també reflecteixen nombroses infraccions administratives. Durant aquest any s’han registrat 311 sancions per no presentar l’assegurança obligatòria malgrat disposar-ne, 118 per no portar el permís de conduir i 62 per no presentar la documentació de matriculació del vehicle. Entre les altres conductes sancionades hi figuren 85 multes per conduir amb el permís caducat, 54 per avançaments incorrectes, 39 per circular amb pneumàtics en mal estat i 31 per no portar miralls retrovisors. Les estadístiques també recullen 13 casos de conducció temerària.
Els diferents cinemòmetres distribuïts per la xarxa viària andorrana han detectat aquest 2025 un total de 8.908 excessos de velocitat, una reducció del 31,47% respecte de les 11.711 sancions registrades durant el 2024. Segons les dades policials, es tracta de la xifra més baixa dels darrers sis anys. Els radars mòbils són els dispositius que han detectat més infraccions, amb 3.313 sancions imposades en diversos punts del territori.
Entre els aparells fixos, el radar situat a les Bordes d’Envalira, a Canillo, lidera el nombre de multes amb 1.637 expedients, seguit del radar de la CG1 a Santa Coloma, a l’altura del Motocard, amb 1.236 sancions. També destaquen el radar de tram del túnel de les Dos Valires en direcció Encamp i la Massana, amb 832 infraccions detectades; el radar de l’avinguda Fiter i Rossell, a Escaldes-Engordany, amb 703 sancions, i el dispositiu instal·lat prop de l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella, amb 447 multes notificades.