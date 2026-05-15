L’SHA espera que la manifestació d’aquest dissabte sigui multitudinària i pugui fer reflexionar la classe política

“Tot és el mateix que vam dir el 5 d’abril, no hem canviat ni una coma”. Amb aquesta contundència, la portaveu del Sindicat per l’Habitatge, Rebeca Bonache, ha reafirmat que els clams per a la manifestació convocada per a aquest dissabte manté les reivindicacions que es van exposar fa ara un mes. Segons Bonache, després d’un any de reunions i treball “sota la taula” amb el Ministeri d’Habitatge, el col·lectiu considera que el diàleg mantingut fins ara “no ha servit de res”. La portaveu ha defensat que l’única via que queda és “que el poble s’organitzi” i surti al carrer per reclamar un habitatge digne i evitar que moltes persones hagin de marxar del país. En aquest sentit, ha advertit que la situació està generant un fort malestar social i que “la gent ja està molt escalfada”.
Bonache ha explicat que aquest divendres s’han acabat de tancar els preparatius de la protesta. Després de la reunió mantinguda dijous amb Protecció Civil, la Policia i el Departament de Circulació per coordinar els talls viaris i els canvis de línies de bus, el sindicat ha continuat preparant pancartes i organitzant grups informatius per repartir fulletons i informar la ciutadania sobre el recorregut i els motius de la mobilització. Segons ha detallat, la convocatòria començarà “a les set de la tarda perquè els participants puguin anar arribant progressivament” i la sortida està prevista a les 19.30 hores. El recorregut obligarà a respectar estrictament els horaris pactats amb els cossos de seguretat i mobilitat.
La portaveu també ha defensat el fet que la protesta se celebri en dissabte, considerant que això permetrà donar més visibilitat a la problemàtica de l’habitatge. Tot i això, ha remarcat que la situació del país “ja la coneix molta gent de fora” gràcies a entrevistes, pòdcasts i als contactes que mantenen amb col·lectius de llogaters del Pirineu català a través de la plataforma Pirineu Viu. Bonache ha assegurat igualment que algunes de les propostes elaborades pel sindicat han estat incorporades per grups parlamentaris dins les seves esmenes al projecte legislatiu. “Hi ha grups parlamentaris que han ficat algunes de les nostres esmenes en les seves”, ha afirmat, tot destacant que aquestes mesures són fruit “de mesos i mesos de treball” d’un grup d’anàlisi.
La manifestació precedirà la reunió amb Demòcrates
La mobilització arribarà pocs dies abans de la reunió prevista entre el Sindicat de l’Habitatge i Demòcrates per Andorra. Bonache considera que una manifestació multitudinària podria afavorir un canvi d’actitud per part de la majoria parlamentària. “Esperem que sigui un punt de reflexió”, ha afirmat, reclamant que es revisi novament la llei i les esmenes per intentar arribar “a un consens”. La portaveu ha explicat que la reunió inicialment prevista aquesta setmana es va ajornar per “incompatibilitats laborals” i que ara s’està acabant de tancar una nova data. De la trobada, el col·lectiu espera que es mostri predisposició al diàleg i s’abandoni el missatge de “no canviarem cap coma”.
Bonache també ha advertit que la resposta política determinarà les futures mobilitzacions. En cas de trobar-se amb un “no rotund”, el sindicat no descarta noves manifestacions, concentracions o altres accions reivindicatives. “La gent ja comença a despertar”, ha afirmat. Finalment, la portaveu ha insistit que la protesta d’aquest dissabte ha de servir perquè les institucions escoltin les demandes dels llogaters i introdueixin modificacions reals a la legislació. “Volem dialogar, volem que se’ns escolti”, ha reiterat, defensant que les mesures proposades pel sindicat són “factibles” i poden ajudar a afrontar la crisi de l’habitatge al país.