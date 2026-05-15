La xarxa viària andorrana registra 533 accidents aquest 2025, amb un únic sinistre mortal i 268 casos amb ferits

La xarxa viària andorrana ha registrat aquest 2025 un total de 533 accidents de trànsit, segons les dades facilitades pel Cos de Policia. Del conjunt de sinistres comptabilitzats, 264 només han ocasionat danys materials, mentre que 268 han deixat persones ferides. A més, enguany s’ha produït un únic accident mortal.
Pel que fa a l’evolució mensual, els mesos d’estiu i finals d’estiu són els que concentren més incidències a les carreteres del país. Juliol és el període amb més accidents registrats, amb 56 casos, seguit de l’agost, amb 54, i del febrer, amb 49. A l’altre extrem se situa el maig, amb 32 accidents, la xifra més baixa de l’any.
Territorialment, Andorra la Vella continua sent la parròquia amb més volum de sinistres, amb 165 accidents notificats. Per darrere hi figuren Encamp, amb 80 casos; la Massana, amb 77, i Escaldes-Engordany, amb 73. Canillo ha registrat 65 accidents, Sant Julià de Lòria 60 i Ordino es manté com la parròquia amb menys incidència, amb 13 sinistres.
En relació amb la tipologia dels accidents, la categoria d’“altres” és la més nombrosa, amb 343 casos. Els xocs representen 57 sinistres, els atropellaments 46 i les sortides de via 44.Les col·lisions per abast sumen 35 accidents, mentre que les caigudes de moto es limiten a vuit casos.
Quant als vehicles implicats, gairebé la meitat dels accidents han estat entre dos vehicles, amb 251 casos, mentre que 248 sinistres només han involucrat un únic vehicle. També s’han registrat 29 accidents amb tres vehicles implicats, quatre amb quatre vehicles i un cas amb cinc o més vehicles afectats.
Pel que fa a les conseqüències personals dels accidents, 264 sinistres no han deixat cap víctima. En canvi, 238 accidents han provocat una persona afectada, 25 n’han causat dues i quatre accidents han deixat tres víctimes. Només un sinistre ha registrat quatre persones afectades i no s’ha notificat cap cas amb cinc o més víctimes.ns, amb el 25,6% del total.
Les dades del Cos de Policia indiquen que els homes representen més del 64% de les víctimes d’accidents de trànsit registrades aquest 2025 al Principat. En total, dels 304 afectats en sinistres viaris, 195 són homes i 109 dones. Per franges d’edat, el grup més afectat és el de 30 a 39 anys, amb 49 víctimes, seguit dels conductors de 50 a 59 anys, amb 47, i dels de 22 a 29 anys, amb 46. També s’han registrat 45 víctimes d’entre 40 i 49 anys i 42 majors de 60 anys.
Entre els més joves, les estadístiques recullen 36 víctimes d’entre 18 i 21 anys, 28 adolescents de 16 i 17 anys i 11 menors de 16 anys implicats en accidents. Pel que fa a la gravetat, la majoria de víctimes han patit lesions lleus. Des de principi d’any s’han registrat 273 ferits lleus, 30 de greus i una víctima mortal.