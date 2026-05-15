L’Espai Jovent encara no ha hagut d’aplicar el nou reglament i registra una situació “més tranquil·la que a l’estiu”

Un mes després de l’entrada en vigor del nou reglament de l’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany, el comú assegura que, de moment, no ha hagut d’activar cap de les mesures disciplinàries previstes. Així ho ha explicat a EL PERIÒDIC el conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena, qui ha afirmat que la situació actual és “més tranquil·la que a l’estiu” i que, per ara, no s’ha registrat cap incident vinculat directament a l’equipament. “De moment, afortunadament, no hem hagut d’activar-lo”, ha afirmat Tena en referència al reglament aprovat el passat abril després dels episodis conflictius registrats durant l’estiu del 2025.
Tanmateix, el conseller escaldenc sí que considera que el simple fet de disposar d’aquesta eina ja té un efecte preventiu: “Penso que genera un cert efecte dissuasiu”, ha assenyalat, tot destacant que s’ha informat els usuaris del nou funcionament i que també s’ha reforçat la cartelleria dins l’espai. Segons Tena, els joves han entès “que les coses s’han de fer amb un cert ordre” després de les situacions viscudes mesos enrere. En aquest sentit, ha assegurat que actualment hi ha “una reducció” dels incidents i ha recordat que, malgrat algunes agressions registrades als voltants del Prat del Roure, “lligada a l’espai no n’hi ha hagut cap, de moment”.
Així, el conseller ha explicat que el reglament responia a una necessitat detectada arran dels incidents de l’estiu passat. “Aquesta és una eina que ens feia falta”, ha remarcat, destacant que, fins ara, els monitors i treballadors de Joventut actuaven davant determinades situacions, però “potser ens faltava una eina més jurídica”. Per aquest motiu, Tena ha defensat que el text combina “el vessant més preventiu” amb la possibilitat “d’actuar amb tota la tranquil·litat que tenim un suport jurídic al darrere”, tot detallant que, paral·lelament al reglament, s’han impulsat noves formacions destinades al personal de l’Espai Jovent per ajudar-los a gestionar aquest tipus de situacions. A més, els mateixos formadors han treballat també directament amb grups de joves de l’equipament.
Amb tot, el conseller ha insistit que la problemàtica vinculada a alguns grups de joves “és una problemàtica nacional” i no exclusiva d’Escaldes-Engordany. “Quan no passa a Escaldes, pot passar en altres parròquies”, ha afirmat, defensant que la situació requereix “un enfocament pedagògic” i una resposta coordinada entre diferents actors, incloent-hi Joventut, Policia i Batllia. Pel que fa a les sancions, cal recordar que el reglament preveu la possibilitat d’impedir l’accés a l’Espai Jovent en casos d’incidents molt greus. Tanmateix, Tena ha advertit que això no resol per si sol el problema de fons: “El problema és que a l’espai no accediran, però estaran per altres llocs”.
Consell de Joves
En relació amb el futur Consell de Joves, el conseller ha aclarit que es tracta d’un projecte independent de l’Espai Jovent, impulsat conjuntament amb l’Escola Sagrada Família per fomentar la participació juvenil. Tot i això, no descarta que aquest òrgan pugui aportar idees o propostes relacionades amb el mateix reglament. “Si el Consell de Joves veu coses en aquest reglament que falten, evidentment que és una idea aportar”, ha assegurat, tot remarcant que el reglament també podrà evolucionar amb el temps segons l’experiència acumulada. “Tots els textos legals s’han d’anar adaptant a la realitat social”, ha conclòs, tot i remarcar que encara és aviat perquè el document “tingui un cert recorregut”.