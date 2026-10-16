Intervenen 350 cigars de contraban valorats en uns 4.000 euros amagats al pneumàtic d’una roda de recanvi

La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària espanyola han intervingut 350 cigars de contraban procedents d’Andorra, valorats en aproximadament 4.000 euros, els quals es trobaven amagats a l’espai destinat a la roda de recanvi d’un vehicle. Els fets van tenir lloc el passat 7 d’octubre, cap a les 11.30 hores, durant un control fiscal a la duana de la Farga de Moles, quan els agents van inspeccionar un turisme ocupat per dues persones que pretenien introduir la mercaderia a territori espanyol sense declarar-la.
Segons ha informat la Guàrdia Civil aquest divendres, el vehicle va accedir a les instal·lacions duaneres procedent del Principat i es va estacionar a la zona habilitada per als controls. En preguntar als ocupants si transportaven algun producte subjecte a declaració, el conductor va respondre negativament. Una primera inspecció de l’interior del turisme no va permetre detectar cap element sospitós, però una revisió posterior més exhaustiva va portar els agents a localitzar la mercaderia oculta.
Els cigars es trobaven a l’espai reservat habitualment per a la roda de recanvi, al qual només es podia accedir per la part inferior del vehicle mitjançant una palanca situada a l’interior del maleter. En aquest cas, els ocupants no transportaven la roda completa, sinó únicament el pneumàtic, l’interior del qual s’havia utilitzat per amagar els productes. Una vegada descoberta la mercaderia, els agents van posar els fets en coneixement del tècnic de duanes de l’Agència Tributària, qui va efectuar-ne el recompte i va confirmar que es tractava de 350 cigars de diferents marques, procedents d’Andorra i amb un valor estimat de 4.000 euros.