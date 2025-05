Successos

Ferit un motorista en un accident a l’avinguda del Pessebre després de col·lidir amb un pivot

L’home, que s’ha queixat de dolor al maluc segons testimonis, ha hagut de ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell

Un motorista ha resultat ferit aquest dijous a la tarda arran d’un accident ocorregut a l’avinguda del Pessebre, a Escaldes-Engordany. Els fets han tingut lloc entorn de les 19.30 hores, quan, per causes que encara s’estan investigant, el conductor ha col·lidit contra un pivot de la via.

Segons les primeres informacions, l’impacte s’hauria produït presumptament a causa d’un excés de velocitat. A conseqüència del xoc, el motorista ha estat desplaçat cap a l’altra cantonada de l’avinguda. Veïns de la zona han explicat a aquest mitjà que l’home, visiblement afectat, s’ha queixat insistentment de dolor i ha afirmat que se li havia “sortit el maluc”. Davant la situació, ha estat traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per a la seva valoració i atenció mèdica.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Policia, del Servei de Circulació i dues ambulàncies. Per facilitar la intervenció, el trànsit ha estat desviat temporalment.