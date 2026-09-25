Els advocats reclamen regular la desconnexió digital davant el «neguit» que genera la disponibilitat permanent

La desconnexió digital és la principal prioritat de la degana del Col·legi d’Advocats, Margarida Marticella, qui, en el seu primer discurs al capdavant de l’ens durant la celebració de la cerimònia de la toga, ha demanat millores en l’exercici de l’activitat dels advocats. «24 hores, 7 dies a la setmana, no podem estar connectats. I això requereix una regulació i que hi hagi una sensibilitat cap al col·lectiu i que s’entengui que no podem estar 24 hores, 7 dies, connectats a un ordinador i pendents del que pugui fer-se des dels tribunals», ha declarat, assegurant que esperen trobar una solució de cara al 2027, així com posar en funcionament el portal jurídic.
En aquest sentit, Marticella ha defensat que els advocats han de poder gaudir de temps de descans i de condicions de treball dignes, posant també sobre la taula la qüestió de la salut i alertant de les conseqüències que, precisament, aquesta manca de desconnexió pot provocar en els advocats, ja que pot implicar estrès o problemes per poder respectar baixes mèdiques o de maternitat. «Els advocats, finalment, semblarem els esclaus del segle XXI, perquè des que ens han posat el Portal de Serveis del Professional són 24/7, 365 dies a l’any. Això sí que està generant molt neguit dintre del col·lectiu», ha manifestat.
«Els advocats, finalment, semblarem els esclaus del segle XXI, perquè des que ens han posat el Portal de Serveis del Professional són 24/7, 365 dies a l’any» – Margarida Marticella
Addicionalment, des del col·legi demanen que es puguin suspendre judicis per motius mèdics, una possibilitat que, de moment, asseguren que és molt complicada: «Vull dir, al final, si un està malalt, és molt complicat que et puguin suspendre un judici». En aquest sentit, l’advocada ha confirmat que la Junta del Col·legi ha plantejat una proposta legislativa en aquest àmbit. «La proposta de la junta anterior la va presentar al Consell General i els grups parlamentaris van estar treballant i ara, en principi, per esmenes hauria d’entrar. I esperem que entri, perquè, si no, sí que serà un punt important i una fricció important».
D’altra banda, la degana ha posat el focus en la inseguretat jurídica que, segons ha assenyalat, genera la manca d’unitat de criteri entre els batlles a l’hora d’aplicar els procediments, una problemàtica que situa en l’àmbit civil. «Principalment és el procediment civil el que genera moltes divergències en funcionament. És que ja no demanem que siguem nosaltres, però que algú determini com s’ha d’aplicar el procediment. Perquè, si no, al final això és perjudicial per al ciutadà, perquè no saps mai què dir-li. “No, és que depèn del batlle que ens toqui”. Això no se li pot dir al ciutadà. I el procediment ha de ser igual per a tots i per a tothom».
«Principalment és el procediment civil el que genera moltes divergències en funcionament […] Al final això és perjudicial per al ciutadà, perquè no saps mai què dir-li» – Margarida Marticella
Així doncs, en la cerimònia d’enguany han sigut 13 els professionals que s’han posat la toga durant la celebració, alguns dels quals ja tenien anys d’experiència exercint en altres països, com Espanya. Al mateix temps, 12 han celebrat que ja fa 25 anys que exerceixen l’ofici. Durant el seu discurs de felicitació dirigit a tots els presents, Marticella ha aprofitat també per reivindicar la millora dels drets dels advocats, així com per advertir sobre els usos de la IA en l’àmbit professional. I és que, si bé ha assegurat que aquestes eines poden ser de gran utilitat, cal ser conscients que, en última instància, han de ser els advocats els qui revisin tots els documents i que cal fer-ne un ús ètic, professional i d’acord amb la deontologia professional, especialment davant la presència cada vegada més gran d’aquestes eines.