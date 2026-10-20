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  • Una patrulla dels Mossos d'Esquadra efectuant un control a la carretera d'Andorra. | Mossos d'Esquadra
El Periòdic d'Andorra
Segrest exprès

Els Mossos busquen dos homes que van segrestar un andorrà a la Cerdanya i el van abandonar lligat dins d’un maleter

La víctima, resident a França, va ser rescatada després d'una persecució policial a Fontanals de Cerdanya, i tot apunta a un conflicte econòmic

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra investiga el segrest d’un home de nacionalitat andorrana i resident a França, el qual va ser localitzat lligat dins del maleter d’un vehicle al terme municipal de Fontanals de Cerdanya. Segons ha informat Viure als Pirineus, els fets van tenir lloc durant la matinada de diumenge i la principal hipòtesi dels investigadors apunta a un possible conflicte relacionat amb deutes econòmics. La policia catalana treballa ara per identificar i detenir els dos presumptes responsables, els quals van aconseguir fugir abans de ser interceptats.

Els fets es van produir al voltant de la mitjanit, quan dos individus de nacionalitat francesa van abordar la víctima i la van introduir per la força en un vehicle amb matrícula francesa. Un veí que va presenciar l’assalt va alertar immediatament els Mossos d’Esquadra i els va facilitar una descripció dels fets, així com la matrícula del cotxe utilitzat pels assaltants. Aquesta informació va permetre activar la recerca del vehicle per part de les patrulles policials desplegades a la comarca.

L’home segrestat es trobava immobilitzat i tancat dins del maleter, a més de presentar diverses contusions i ferides de caràcter lleu, presumptament provocades durant l’agressió

Poc després, una de les patrulles va localitzar el cotxe sospitós mentre circulava per la zona. En detectar la presència dels agents, els ocupants van emprendre la fugida a gran velocitat, fet que va desencadenar una persecució policial. Finalment, els dos individus van abandonar el vehicle en un punt del municipi de Fontanals de Cerdanya i van escapar a peu per una zona boscosa, aprofitant la foscor de la nit per evitar ser detinguts.

En inspeccionar el cotxe, els agents van descobrir que l’home segrestat es trobava immobilitzat i tancat dins del maleter. La víctima presentava diverses contusions i ferides de caràcter lleu, presumptament provocades durant l’agressió i el posterior segrest. Els serveis d’emergència el van traslladar a l’Hospital de Cerdanya, on va rebre assistència mèdica. Segons la informació publicada pel mitjà pirinenc, l’home es troba fora de perill.

Pel que fa a les causes del segrest, la víctima arrossegaria problemes financers i disputes relacionades amb deutes pendents, circumstàncies que podrien explicar l’actuació dels assaltants

Pel que fa a les causes del segrest, la investigació se centra principalment en un possible mòbil econòmic. Tal com recull Viure als Pirineus, la víctima arrossegaria problemes financers i disputes relacionades amb deutes pendents, circumstàncies que podrien explicar l’actuació dels assaltants. Tot i això, els Mossos d’Esquadra mantenen obertes les diligències per esclarir les circumstàncies del segrest i localitzar els dos presumptes autors. En aquest sentit, la policia catalana està fent gestions amb Interpol per facilitar-ne la identificació i detenció, atesa la possible dimensió transfronterera del cas.

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