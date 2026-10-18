Persecució policial al Pas de la Casa després que un vehicle se salti un control fronterer i els ocupants fugin.

La Policia ha protagonitzat aquest diumenge una persecució al Pas de la Casa després que un vehicle se saltés un control fronterer cap a les 11.40 hores. Els agents han iniciat el seguiment del cotxe, els ocupants del qual estarien presumptament vinculats al contraban, però no han aconseguit interceptar-los. Posteriorment, han localitzat el vehicle immobilitzat i sense ningú a l’interior.
Segons han confirmat fonts policials a l’Agència de Notícies Andorrana (ANA), cap dels ocupants ha pogut ser identificat ni localitzat. Els individus haurien abandonat el cotxe i fugit presumptament cap a la muntanya, sense que fins ara hagi transcendit informació sobre el seu parador. De moment, tampoc no s’ha confirmat si s’han activat actuacions coordinades amb les autoritats franceses per intentar localitzar els fugitius.