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  • Àlex Andrés esdevé el nou director de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA). | Arxiu El Periòdic
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Nomenament oficial

Àlex Andrés assumeix la direcció de la UHA amb el repte de reforçar la relació amb els establiments associats

L'exdirector general d'Andorra Turisme enceta una nova etapa al capdavant de l'UHA amb la voluntat d'escoltar les necessitats del sector

Àlex Andrés esdevé el nou director de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) i enceta una nova etapa que manté com a objectiu el reforç de les relacions amb els establiments associats i continuar treballant en els principals reptes del sector hoteler i de la restauració del país. Amb aquesta incorporació, l’UHA pretén reforçar la proximitat i la comunicació amb els seus associats, fomentar el contacte directe amb els establiments, escoltar les necessitats d’aquests i continuar promovent la seva participació en iniciatives que aportin valor al conjunt del sector hoteler i de la restauració. Val a dir que Andrés compta amb una àmplia experiència en el sector turístic, entre elles director general d’Andorra Turisme, com també el desenvolupament de diversos projectes empresarials relacionats amb el turisme i les relacions comercials internacional.

El sector hoteler manté l’ocupació per sobre del 82% a l’agost, però alerta de les dificultats per cobrir les plantilles

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