Els Bombers plantegen l’enderroc de part de la fàbrica per extingir el foc persistent davant l’abast de les flames

Els Bombers continuen centrant els esforços en l’extinció de les flames que encara resisteixen a l’antiga fàbrica de l’aigua d’Arinsal, amb la previsió que al llarg de la tarda s’hagi d’enderrocar part de l’edifici, inclosa la façana de l’immoble que es troba més a prop, greument malmès i amb risc d’esfondrament. El director del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, Jordi Ferré, ha explicat que encara hi ha foc actiu: “Encara tenim algun punt calent, encara hi ha flames existents”, i ha detallat que els equips estan “remullant tot el perímetre” mentre vigilen les estructures que “amenacen amb col·lapsar i caure”.
La previsió és intensificar les tasques durant la jornada per acabar amb els punts calents, tot i les dificultats que presenta la runa acumulada. “Hi ha molta runa, per tant aniran sorgint uns altres punts calents”, ha indicat Ferrer, qui ha avançat que el sanejament “amb molta probabilitat comportarà que fem caure alguna part de l’estructura”. Entre aquestes, la façana més propera al poble és la que més preocupa i també es preveu que s’enderroqui. El dispositiu continua desplegat a la zona, amb una quarantena d’efectius mobilitzats i uns 19 actualment treballant sobre el terreny, després de rellevar els equips que han actuat durant més de 14 hores.
Les tasques d’extinció segueixen condicionades per la meteorologia adversa. “El vent ens està dificultant des que es va iniciar l’incendi”, ha remarcat Ferrer, un factor que, juntament amb la tipologia de la coberta, ha estat clau en la propagació del foc. “No teníem accés ni per sota coberta ni per sobre”, ha explicat, detallant que els intents de perforar el sostre van ser infructuosos. Pel que fa a l’origen del foc, els primers indicis situen una zona concreta, però les causes encara es desconeixen. “És molt aviat encara per dir-ho”, ha afirmat, tot indicant que no hi havia ningú a l’interior en el moment inicial i que van ser els veïns qui van alertar en veure el fum.
L’incendi també ha obligat a desallotjar 35 clients de l’Hotel Montané, els quals han estat reallotjats en un altre establiment del poble amb el suport de la Creu Roja. Ferrer ha comparat la complexitat de l’incendi amb altres episodis recents, com el de l’edifici Tiffany a la Massana, destacant les dificultats d’accés a l’estructura i el gruix de la teulada, que ha impedit localitzar i atacar el foc amb eficàcia en les primeres hores.