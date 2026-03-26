  L'incendi també ha obligat a desallotjar 35 clients de l'Hotel Montané.
Laura Gómez Rodríguez
Una quarantena d'efectius al lloc

Els Bombers plantegen l’enderroc de part de la fàbrica per extingir el foc persistent davant l’abast de les flames

El director del Departament d'Extinció d'Incendis, Jordi Ferré, alerta que la runa generarà nous punts calents dificultant així l’extinció total

Els Bombers continuen centrant els esforços en l’extinció de les flames que encara resisteixen a l’antiga fàbrica de l’aigua d’Arinsal, amb la previsió que al llarg de la tarda s’hagi d’enderrocar part de l’edifici, inclosa la façana de l’immoble que es troba més a prop, greument malmès i amb risc d’esfondrament. El director del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, Jordi Ferré, ha explicat que encara hi ha foc actiu: “Encara tenim algun punt calent, encara hi ha flames existents”, i ha detallat que els equips estan “remullant tot el perímetre” mentre vigilen les estructures que “amenacen amb col·lapsar i caure”.

La previsió és intensificar les tasques durant la jornada per acabar amb els punts calents, tot i les dificultats que presenta la runa acumulada. “Hi ha molta runa, per tant aniran sorgint uns altres punts calents”, ha indicat Ferrer, qui ha avançat que el sanejament “amb molta probabilitat comportarà que fem caure alguna part de l’estructura”. Entre aquestes, la façana més propera al poble és la que més preocupa i també es preveu que s’enderroqui. El dispositiu continua desplegat a la zona, amb una quarantena d’efectius mobilitzats i uns 19 actualment treballant sobre el terreny, després de rellevar els equips que han actuat durant més de 14 hores.

La gravetat del foc deixa l'antiga fàbrica d'Aigües d'Arinsal pràcticament perduda, segons els primers indicis

Les tasques d’extinció segueixen condicionades per la meteorologia adversa. “El vent ens està dificultant des que es va iniciar l’incendi”, ha remarcat Ferrer, un factor que, juntament amb la tipologia de la coberta, ha estat clau en la propagació del foc. “No teníem accés ni per sota coberta ni per sobre”, ha explicat, detallant que els intents de perforar el sostre van ser infructuosos. Pel que fa a l’origen del foc, els primers indicis situen una zona concreta, però les causes encara es desconeixen. “És molt aviat encara per dir-ho”, ha afirmat, tot indicant que no hi havia ningú a l’interior en el moment inicial i que van ser els veïns qui van alertar en veure el fum.

L’incendi també ha obligat a desallotjar 35 clients de l’Hotel Montané, els quals han estat reallotjats en un altre establiment del poble amb el suport de la Creu Roja. Ferrer ha comparat la complexitat de l’incendi amb altres episodis recents, com el de l’edifici Tiffany a la Massana, destacant les dificultats d’accés a l’estructura i el gruix de la teulada, que ha impedit localitzar i atacar el foc amb eficàcia en les primeres hores.

[Amb vídeo]: Un incendi de grans dimensions crema l'antiga fàbrica d'Aigües d'Arinsal

Els Bombers treballen en l’extinció de l’incendi a la fàbrica d’Arinsal, amb l’edifici greument afectat per les flames. | SFGA / CEsteve
El cap de Govern, Xavier Espot, amb responsables del dispositiu durant el seguiment de l’incendi a Arinsal. | SFGA / CEsteve
Efectius dels Bombers actuant sobre el terreny per rematar els punts calents a l’antiga fàbrica d’Arinsal. | SFGA / CEsteve
Notícies relacionades
La gravetat del foc deixa l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal pràcticament perduda, segons els primers indicis
Tor situa el Pirineu al ‘centre’ en la reunió sobre el futur de les muntanyes: “Són ecosistemes fonamentals”
Forné anuncia que la centraleta única del taxi es farà realitat amb la seva entrada en funcionament l’1 d’abril

Notícies destacades
  • Societat, Successos
[Amb vídeo]: Un incendi de grans dimensions crema l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal
  • Societat
El total de visitants que van accedir al Principat al febrer presenta una caiguda superior al 17% envers l’any passat
  • Política, Societat
Es constitueix la comissió per reformar la LOGTU amb l’objectiu d’elaborar un text abans de final del mandat actual
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Comú de Canillo tanca el 2025 amb un superàvit lleugerament superior als dos milions d’euros i sense endeutament
  • Parròquies
Canillo manté viu el projecte del telefèric i assegura que “està avançant” mentre negocia amb els propietaris
  • Parròquies, Societat
Betriu defensa les restriccions del POUP ordinenc per preservar el paisatge davant les queixes d’alguns propietaris
