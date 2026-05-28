Garantir la qualitat abans que l’autosuficiència

La lluita contra el càncer exigeix realisme, planificació i capacitat d’adaptació. El nou Pla Oncològic Nacional parteix d’una evidència incontestable: Andorra, per dimensió i volum de casos, no pot assumir sola determinats tractaments d’alta complexitat sense comprometre l’expertesa i la qualitat assistencial. Assumir-ho no és una renúncia, sinó una decisió responsable. La derivació dels pacients que necessiten radioteràpia a centres especialitzats d’Espanya i França continuarà sent imprescindible mentre el país mantingui uns 400 diagnòstics anuals. La medicina oncològica requereix equips altament especialitzats, experiència acumulada i massa crítica de casos. Pretendre reproduir aquests serveis amb recursos limitats podria acabar perjudicant precisament els pacients que es vol protegir. El valor del nou full de ruta rau, sobretot, en l’aposta per la detecció precoç, la coordinació assistencial i l’acompanyament dels malalts. La possible implementació d’un cribratge de càncer de pulmó evidencia també una mirada preventiva que serà cada vegada més necessària davant l’envelliment de la població.

