[Amb vídeo]: Una macrooperació internacional destapa 200 milions de la Cosa Nostra amb connexions a Andorra

Una macrooperació conjunta entre les policies andorrana, italiana i espanyola ha fet aflorar 200 milions d’euros vinculats a la Cosa Nostra després de detectar el pas d’una part dels diners per comptes bancaris oberts al Principat per una dona amb presumptes vincles amb la màfia siciliana.
La investigació, coordinada entre els tres cossos policials, es va iniciar arran del seguiment d’una petita part d’aquesta fortuna procedent presumptament del narcotràfic i relacionada directament amb l’organització criminal siciliana. Les primeres indagacions van situar el focus en una dona que havia residit a Andorra i que mantenia connexions amb l’entorn de la Cosa Nostra.
Segons ha informat la Policia andorrana en un comunicat, els diners haurien circulat a través de comptes bancaris oberts al Principat per aquesta dona, fet que va activar la cooperació internacional amb les autoritats italianes i espanyoles per seguir el rastre dels fons.
La tasca conjunta dels tres cossos policials i de les autoritats judicials dels tres països ha permès seguir el rastre del patrimoni d’un criminal que es trobava a Itàlia sota arrest domiciliari i que havia estat un dels homes de confiança d’un dels líders de l’organització mafiosa. Aquest cap de la Cosa Nostra havia estat detingut a Itàlia l’any 2023 i va morir poc després. Segons les investigacions, des dels anys vuitanta hauria acumulat una fortuna estimada en uns 4.000 milions d’euros, principalment provinents del narcotràfic.
L’operatiu s’ha saldat aquest dimecres amb la detenció de la dona, qui actualment residia a Espanya amb el fill en comú, així com del principal investigat en la trama. L’actuació conjunta ha permès destapar una estructura financera vinculada a la màfia siciliana amb un volum de diners que ascendeix fins als 200 milions d’euros. Aquests diners han aflorat tant a Andorra com en altres jurisdiccions internacionals com Luxemburg, Suïssa, el Líban, Mònaco, les Illes Caiman, el Marroc, Anglaterra i Espanya, segons detalla la Policia.
La macrooperació ha comptat amb la participació coordinada dels diferents cossos policials dels tres països, els quals han treballat conjuntament en el seguiment dels moviments bancaris, les connexions personals i les derivacions internacionals dels capitals presumptament provinents del narcotràfic.