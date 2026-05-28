Els importadors de carburants afirmen que Andorra hauria perdut 300.000 euros a l’abril per la caiguda de vendes

“De moment el que sí que sabem segur és que el decret espanyol és fins al 30 de juny i, si no hi ha canvis en el conflicte, la situació continuarà sent aquesta”. Amb aquestes paraules, el president de l’Associació d’Importadors de Carburants, David Porqueres, ha resumit la incertesa que continua condicionant el sector davant la tensió internacional al Pròxim Orient i les mesures fiscals adoptades pel Govern espanyol.
Porqueres ha afirmat que, actualment, no hi ha hagut cap nova conversa amb l’Executiu després de la reunió mantinguda fa aproximadament dos mesos amb el ministre de Finances, Ramon Lladós. Segons ha explicat, durant aquella trobada l’associació ja va advertir que la rebaixa fiscal aplicada a Espanya provocaria una pèrdua de competitivitat per a les benzineres andorranes i una disminució de les vendes de carburant al Principat.
El president de l’entitat ha afirmat que les dades publicades recentment pel Departament d’Estadística confirmarien aquesta tendència. Segons l’associació, el Govern hauria deixat d’ingressar prop de 300.000 euros durant el mes d’abril a causa de la reducció de les importacions i de la davallada de vendes de carburant. “És el que nosaltres ja havíem dit en el moment de la reunió que podria passar”, ha remarcat Porqueres.
Des de l’associació insisteixen que les mesures impulsades per Espanya no estan orientades al sector dels carburants, sinó directament als consumidors. Porqueres ha explicat que el Govern espanyol ha reduït l’IVA del 21% al 10% i també ha modificat impostos especials per abaratir el cost final del combustible. “La gent no està pagant el carburant tan car perquè el govern ha tret una part dels impostos”, ha indicat.
Aquesta situació ha provocat que, de manera excepcional, els preus espanyols siguin actualment més competitius que els andorrans. En una benzinera espanyola consultada, el gasoil se situa a 1,498 euros el litre i la gasolina 95, a 1,417. En canvi, a Andorra els imports continuen clarament per sobre d’aquestes xifres.
Actualment, el gasoil oscil·la entre els 1,668 i els 1,675 euros el litre, segons l’establiment consultat del Principat. Pel que fa a la gasolina sense plom 95, els preus se situen entre els 1,628 i els 1,641 euros, mentre que la gasolina 98 arriba fins als 1,695 euros en alguns punts del país.
Des d’una benzinera d’Escaldes-Engordany expliquen que “fa uns 10 dies va haver-hi una baixada d’uns 5 cèntims aproximadament, però respecte a la setmana anterior, els preus es continuen mantenint”. En aquest establiment, el gasoil es ven a 1,668 euros i la gasolina 95 a 1,636. Al Pas de la Casa també remarquen aquesta estabilització després de la reducció registrada dies enrere. “Va ser fa 10 dies quan hi va haver la baixada dels 5 cèntims, ara mateix ens situem en un preu similar al que ja hi havia”, expliquen.
Tot i la lleugera correcció registrada les darreres setmanes, la diferència amb els preus de fa tres mesos continua sent notable. Abans de l’esclat de les tensions entre els Estats Units i l’Iran, el gasoil rondava els 1,26 euros el litre al Principat, mentre que la gasolina 95 se situava prop dels 1,30 euros. Això representa increments superiors al 30% en el cas del gasoil i d’aproximadament el 23% en la gasolina.
Porqueres ha remarcat que l’evolució dels carburants continua totalment condicionada pels moviments del barril de petroli i per l’evolució del conflicte al Pròxim Orient. “Estem en aquest nivell encara d’incertesa perquè no hi ha res de decidit, ni res de clar, ni saber quan s’acabarà”, ha conclòs.