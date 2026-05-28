El blindatge de la llei dels lloguers continua amb una sola esmena rebuda sobre empreses en pisos residencials

La llei de desintervenció progressiva dels lloguers s’aprovarà al Consell General pràcticament sense canvis respecte al text inicial presentat pel Govern. La majoria parlamentària de Demòcrates per Andorra ha acabat acceptant només una esmena, la presentada per Andorra Endavant, mentre que la proposta del grup parlamentari Socialdemòcrata sobre la coneguda com a ‘trampa del fill’ ha estat finalment rebutjada.
La decisió s’ha confirmat després de la darrera reunió de la Comissió d’Economia celebrada aquesta setmana, en què quedaven pendents de resolució les dues úniques esmenes que la majoria havia deixat “en pausa” la setmana passada. Amb aquest escenari, el text tirarà endavant gairebé intacte i sense cap mena de sorpresa parlamentària.
L’esmena acceptada és la impulsada per Andorra Endavant i fa referència a la limitació d’activitats econòmiques desenvolupades en habitatges residencials. La modificació estableix que una persona no resident no podrà allotjar la seva activitat comercial dins d’un habitatge d’ús residencial habitual.
Segons la formació, aquestes activitats hauran de desenvolupar-se “en espais adequats com coworkings, despatxos professionals, locals comercials o naus destinades a ús empresarial”. Andorra Endavant considera que aquesta mesura ajudarà “a preservar el parc residencial per a habitatge” i a “alliberar pisos per al mercat de lloguer”.
Malgrat haver aconseguit incorporar aquesta modificació, el grup parlamentari ha reiterat que votarà en contra de la llei. Tot i això, celebra que “totes les forces polítiques de l’oposició hagin donat suport a aquesta esmena”, especialment després d’haver defensat aquesta proposta “en diferents textos legislatius, esmenes i propostes de resolució que fins ara sempre havien estat rebutjades”.
Per contra, la proposta del grup parlamentari Socialdemòcrata vinculada a la regulació de la ‘trampa del fill’ no ha prosperat. Els socialdemòcrates plantejaven que el propietari hagués de presentar davant del ministeri tota la documentació justificativa necessària per recuperar un habitatge per a un familiar abans de poder executar el procés.
El mecanisme defensat pel PS incloïa una declaració jurada, documentació acreditativa del vincle familiar, passaport i altres justificants, amb l’objectiu que el Govern validés oficialment l’expedient abans de la recuperació efectiva del pis. Una proposta que el grup considera que ha quedat insuficientment recollida dins del redactat final.
La llei, que ja havia generat un fort xoc polític durant tota la tramitació parlamentària, posa fi progressivament a la pròrroga forçosa dels contractes vigent des del 2019 i preveu descongelar prop de 20.000 contractes de lloguer entre el 2027 i el 2030. Cal recordar, però, que el mecanisme estableix increments anuals d’entre l’1% i el 6% segons el preu del metre quadrat dels habitatges, als quals s’hi sumarà l’IPC. El text també permetrà que, una vegada finalitzat el període d’intervenció, els propietaris puguin renovar o finalitzar els contractes avisant amb sis mesos d’antelació.