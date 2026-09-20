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  • Una imatge de la Vila Medieval laurediana. | Comú de Sant Julià de Lòria
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
23a edició

La Vila Medieval tornarà a omplir Sant Julià de Lòria amb una cinquantena de parades del 25 al 27 de setembre

Se celebrarà sota el lema 'Un món de fantasia' i combinarà espectacles, artesania i tallers amb la participació de les entitats de la parròquia

Sant Julià de Lòria celebrarà del 25 al 27 de setembre la 23a edició de la Vila Medieval, la qual enguany tindrà com a lema ‘Un món de fantasia’. La cita comptarà amb una cinquantena de parades distribuïdes pels carrers i places del centre de la parròquia i una programació especialment orientada al públic familiar.

Així, el programa inclourà espectacles itinerants, música, contacontes, artesania i diferents tallers, a més del Mercadal dels Traginers a l’avinguda Verge de Canòlich. Les activitats es repartiran també per espais com la plaça Major, la placeta de Casa Comuna, els jardins de la Fàbrica Reig i la plaça de la Germandat, la qual concentrarà alguns dels principals espectacles del cap de setmana.

Les activitats es repartiran també per espais com la plaça Major, la placeta de Casa Comuna, els jardins de la Fàbrica Reig i la plaça de la Germandat

Cal destacar que les entitats lauredianes tindran un pes destacat en aquesta edició. En aquest sentit, l’Esbart Laurèdia oferirà dissabte un espectacle de danses medievals inspirat en personatges de les llegendes andorranes, mentre que diumenge representarà, juntament amb la Colla de Geganters, la llegenda de la Dama Blanca d’Auvinyà. La jornada inclourà també una plantada i cercavila de gegants i gegantons pels carrers.

La música arribarà diumenge amb una actuació conjunta de la Coral Rocafort i els Petits Cantaires Lauredians a la plaça de la Germandat, seguida a les 17.30 hores pel concert de Trèvol. L’Escola d’Art de Sant Julià també participarà amb el Bosc Encantat, en el qual s’exposarà artesania local i produccions de l’escola i s’organitzaran tallers de creació.

La inauguració oficial tindrà lloc divendres 25 a les 18.30 hores a la plaça de la Germandat, amb l’espectacle ‘Dones de Llegenda’, de la companyia Líquid Dansa. Durant els tres dies, la programació es completarà amb les actuacions itinerants d’In Troba Veritas, amb música tradicional i medieval, danses i propostes participatives.

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