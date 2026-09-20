L’Andorra Taste tanca la cinquena edició amb més de 70.000 consumicions i uns resultats «espectaculars», diu Budzaku

«Els resultats són espectaculars». D’aquesta manera ha valorat el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, les xifres amb les quals clou la cinquena edició de l’Andorra Taste, cita ha tancat portes aquest diumenge després de les jornades professionals i les populars que s’han dut a terme al llarg d’aquesta setmana. Després de l’èxit amb el qual es va acabar la part professional, amb més de 1.000 assistents i més de 20 països representats, les jornades populars celebrades al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany han servit «més de 70.000 consumicions». Se supera, d’aquesta manera, les 56.000 de l’any passat i si es mira a la primera edició l’augment és «espectacular», segons Budzaku, qui ha recordat que llavors es van servir 20.000 consumicions.
On rau l’èxit de la cita? El director general d’Andorra Turisme creu que és un esdeveniment que està aconseguint atraure gent de fora, una percepció «personal» que s’acabarà de confirmar amb les enquestes que s’han fet durant la cita i que ajudaran també a confirmar el perquè de l’èxit. De totes maneres, des d’Andorra Turisme es creu que és una trobada que «agrada i es menja bé» i serveix, per tant, per atreure turisme, però no només, ja que és també una referència per al públic nacional.
«És un esdeveniment molt, molt consolidat», ha remarcat Budzaku, qui ha valorat que ara s’està «en un punt on es vol estar» perquè s’aconsegueix ser un aparador de la cuina del país, amb «un esforç extraordinari» per part dels restauradors. D’aquesta manera, ha subratllat que la cita serveixi per «mostrar la cuina, tenir aquest punt diferenciador, tenir aquest plat durant pràcticament dos mesos fins a l’edició de l’any vinent d’Andorra Taste, i això és un punt a favor». «Nosaltres, com a Andorra Turisme, ser part d’aquest esdeveniment tan exitós, i que és de les coses que fem que no és només turístic, és per Andorra també, ens fa orgullosos i contents per la qualitat i de felicitacions que arriben de tots els costats», ha celebrat Budzaku.
«És un esdeveniment molt, molt consolidat. Estem en un punt on volem estar […] És de marca Andorra, perquè no és només turístic» – Betim Budzaku
I sobre les novetats d’aquest any, des d’Andorra Turisme es valora que la zona del Prat del Roure hagi guanyat en zona verda i l’esdeveniment ho hagi pogut aprofitar. «Ens va afavorir moltíssim el lloc, l’entorn, és molt més ample, molt més obert, també tenim més possibilitat de posar més taules i més cadires, que és la clau, i això és un punt, realment estem a un nivell que volem mantenir aquesta qualitat global que s’està donant, i no podem pretendre, o no és cap objectiu, créixer més», ha valorat.
Envers el nou sistema de pagament, Budzaku ha posat en relleu que era «un repte perquè són milers de persones amb molt poc temps de reacció, és a dir, si no funciona és un problema greu, i ha funcionat tot perfectament bé», i això ha servit per donar «un millor servei i sobretot que no hi hagi aglomeracions». A més, també ha subratllat que no hi hagi hagut cap incident més enllà de cinc menors ‘extraviats’.
«Aquest esdeveniment m’agrada molt perquè és de marca Andorra, perquè no és només turístic, no és la part que estem buscant. De posar gastronomia dins de tot el que és l’oferta d’Andorra en global i tot el que significa per als restauradors, per a la gastronomia, per als restaurants és molt important», ha conclòs Budzaku. Les consumicions més demanades han estat les del Celler d’en Toni, les del Mood i les del Kao, informa l’ANA.