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  • La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. | Marvin Arquíñigo
Agències
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Necessitats de la població

El Govern preveu posar més pisos d’una habitació al parc públic d’habitatge per adaptar l’oferta a l’actual demanda

La ministra Marsol assenyala que ara per ara "no tenim gaire demanda" de pisos de dues habitacions i que dels de tres "en demanen pocs"

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha apuntat que el Govern posarà més pisos d’una habitació al parc públic d’habitatge davant la demanda que està detectant entre els sol·licitants. La mandatària ha explicat que l’Executiu va adaptant l’oferta a partir de la informació que obté sobre les necessitats de la població. En aquest sentit, ha assenyalat que ara per ara «no tenim gaire demanda» de pisos de dues habitacions i que dels de tres «en demanen poquets», mentre que ha confirmat que «la majoria» de les persones esperen trobar habitatges d’una habitació.

La ministra ha relacionat aquesta demanda amb el canvi del reglament que facilita l’accés als pisos públics a les persones grans, a les quals no se’ls exigeixen uns ingressos mínims. Alhora, ha mencionat que aquesta mesura també fa que hi hagi altres pisos que poden entrar al mercat. «Hem d’intentar continuar amb aquesta línia», ha indicat. Marsol ha posat com a exemple la situació de Borda Nova I, a Andorra la Vella, on encara hi ha 12 pisos per adjudicar. Segons ha comentat, en aquest edifici han quedat pisos de dues habitacions i el perfil de les famílies, moltes vegades, no coincideix amb les característiques dels habitatges disponibles. Així, el Govern preveu tornar a obrir l’oferta perquè les persones inscrites al registre que reuneixin les condicions i per a les quals el pis s’adapti al seu perfil familiar es puguin tornar a presentar.

L’Executiu analitzarà «les ofertes i les possibilitats» disponibles, però la ministra remarca que per al Govern és positiu repartir el parc públic territorialment

D’altra banda, Marsol ha defensat que l’Administració continuarà intentant posar pisos del parc públic «a totes les parròquies», tot i reconèixer que les centrals són «més atractives». Així, ha apuntat que també hi ha opcions a Canillo i Ordino, les quals considera que estan «relativament a prop».

Val a dir que les declaracions arriben després que el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, apuntés a la dificultat d’omplir pisos del parc públic situats en zones més allunyades de la capital. En resposta a aquesta qüestió, la ministra ha indicat que l’Executiu analitzarà «les ofertes i les possibilitats» disponibles, però ha remarcat que per al Govern és positiu repartir el parc públic territorialment. En relació amb això, ha apuntat també que actualment el transport públic és gratuït, un factor que, segons ha assenyalat, facilita els desplaçaments entre parròquies, informa l’ANA.

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