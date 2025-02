Detingut un home per robar cerveses i una cigarreta electrònica en un supermercat d’Escaldes-Engordany

Durant aquesta darrera setmana, la Policia ha detingut un home de 52 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per un furt amb força. Els fets van tenir lloc la nit de dilluns, quan l’home va accedir a l’interior d’un supermercat d’Escaldes-Engordany forçant la porta d’entrada i es va endur unes cerveses i una cigarreta elèctrica. De forma que l’endemà a primera hora del matí, quan a l’establiment es van adonar que la porta està forçada, van avisar i requerir al cos, que va identificar, localitzar i detenir el presumpte autor, el qual estava en estat d’embriaguesa.

En un altre ordre, el cos policial també ha arrestat aquesta nit de dijous, en diversos controls efectuats a la CG2 a Canillo a cinc persones més d’entre 21 i 41 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol amb taxes de 0,92 a 1,19. Val a dir que un dels conductors detinguts anava acompanyat del propietari del vehicle, que també havia begut, i que va ser arrestat 10 minuts més tard perquè, tot i haver-lo advertit que no podia conduir, els agents el van enxampar circulant amb el cotxe que havia quedat estacionat al lloc del primer control. A més, un altre conductor, en aquest cas de 18 anys, ha estat arrestat aquesta matinada al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per conduir amb el permís suspès.