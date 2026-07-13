Detingut un home de 42 anys després d’agredir l’exparella al domicili que tots dos comparteixen a Escaldes

La Policia ha detingut la matinada de diumenge un home de 42 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic després d’agredir l’exparella al domicili que tots dos comparteixen a Escaldes-Engordany. Segons ha informat el cos d’ordre, en arribar al lloc dels fets els agents van poder constatar les lesions que presentava la víctima, motiu pel qual van procedir a l’arrest del presumpte agressor.
A banda d’aquesta actuació, la Policia també ha practicat durant el cap de setmana tres detencions més per delictes contra la seguretat del trànsit. Els arrestats són dos homes, de 61 i 22 anys, els quals van donar taxes d’alcoholèmia d’1,45 i 1,79 grams per litre de sang, respectivament, així com una dona que conduïa amb una taxa d’1,14 g/l.