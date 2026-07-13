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  • Les dependències del servei policial, a Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Detingut un home de 42 anys després d’agredir l’exparella al domicili que tots dos comparteixen a Escaldes

Els altres tres arrestats del cap de setmana van ser interceptats conduint sota els efectes de l'alcohol amb taxes d'entre 1,14 i 1,79 g/l

La Policia ha detingut la matinada de diumenge un home de 42 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic després d’agredir l’exparella al domicili que tots dos comparteixen a Escaldes-Engordany. Segons ha informat el cos d’ordre, en arribar al lloc dels fets els agents van poder constatar les lesions que presentava la víctima, motiu pel qual van procedir a l’arrest del presumpte agressor.

A banda d’aquesta actuació, la Policia també ha practicat durant el cap de setmana tres detencions més per delictes contra la seguretat del trànsit. Els arrestats són dos homes, de 61 i 22 anys, els quals van donar taxes d’alcoholèmia d’1,45 i 1,79 grams per litre de sang, respectivament, així com una dona que conduïa amb una taxa d’1,14 g/l.

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