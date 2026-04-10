Detingut un home a Andorra la Vella per maltractaments reiterats a l’exparella i familiars amb qui convivia

La Policia va detenir dimecres a la tarda a Andorra la Vella un home de 50 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral per maltractaments reiterats a l’exparella i altres membres de la família amb qui encara convivia. La detenció es va produir després que la víctima interposés una denúncia arran d’una primera intervenció policial la nit anterior.
En paral·lel, els agents també van arrestar aquesta setmana a la frontera franco-andorrana un turista de 43 anys que accedia al país amb 2,2 grams de cocaïna i 33,75 grams d’haixix. Pel que fa a la seguretat viària, la Policia ha detingut un total de set persones en els darrers dies per conduir sota els efectes de l’alcohol, en alguns casos amb taxes molt elevades i implicats en accidents de danys materials. Destaquen especialment els positius de 2,70 i 2,34, aquest darrer corresponent a un conductor que, a més, circulava amb el permís suspès. També es van registrar altres casos amb taxes superiors a 1,60, així com comportaments de risc com conducció temerària o sortides brusques d’aparcaments.
A banda, un home de 34 anys va ser detingut a Canillo després de negar-se a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia. L’individu, que havia estat aturat inicialment pels agents de Circulació per sospites d’embriaguesa, va reaccionar amb amenaces i insults als policies, motiu pel qual també se’l considera presumpte autor de delictes contra la llibertat i contra la Funció Pública.
Finalment, la Policia ha arrestat un home de 55 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès per ordenança penal.