Detinguda una parella a Arinsal per la presumpta sostracció de 600 euros en un local d’oci nocturn i resistència als agents

La Policia ha detingut la matinada de divendres, a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Arinsal, un home de 35 anys i una dona de 33 com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni i contra la funció pública. L’actuació s’ha produït després que es requerís la presència dels agents per una problemàtica a l’interior de l’establiment arran de la presumpta sostracció de 600 euros en efectiu d’una bossa de mà.
Segons ha informat el cos, i a partir de les manifestacions de testimonis presencials, els agents han determinat que els presumptes autors eren les persones que inicialment ja havien estat controlades, a qui s’ha localitzat la quantitat sostreta en la seva possessió. En el moment de la lectura dels drets processals, ambdós han mostrat una actitud desafiant i poc col·laboradora i han oposat una forta resistència als agents actuants, fet que ha motivat també la imputació per un delicte contra la funció pública.
Pel que fa als delictes contra la salut pública, la Policia ha dut a terme quatre detencions els darrers dies, totes a la frontera del riu Runer. Dijous s’ha arrestat una dona de 31 anys amb 0,35 grams de cocaïna i un home turista de 33 anys amb 0,2 grams de la mateixa substància. Divendres s’han efectuat dues detencions més, les de dues dones turistes de 23 anys, que duien 0,50 i 0,45 grams d’èxtasi, respectivament.
D’altra banda, en matèria de seguretat viària, els darrers dies s’ha detingut un conductor de 33 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol. L’home ha estat controlat a Canillo amb una taxa d’1,89 grams d’alcohol per litre de sang.