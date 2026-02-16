Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La seu del cos policial, a Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Detinguda una parella a Arinsal per la presumpta sostracció de 600 euros en un local d’oci nocturn i resistència als agents

L’home i la dona han estat arrestats després que es localitzés els diners a la seva possessió i hagin mostrat una actitud desafiant i de forta oposició

La Policia ha detingut la matinada de divendres, a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Arinsal, un home de 35 anys i una dona de 33 com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni i contra la funció pública. L’actuació s’ha produït després que es requerís la presència dels agents per una problemàtica a l’interior de l’establiment arran de la presumpta sostracció de 600 euros en efectiu d’una bossa de mà.

Segons ha informat el cos, i a partir de les manifestacions de testimonis presencials, els agents han determinat que els presumptes autors eren les persones que inicialment ja havien estat controlades, a qui s’ha localitzat la quantitat sostreta en la seva possessió. En el moment de la lectura dels drets processals, ambdós han mostrat una actitud desafiant i poc col·laboradora i han oposat una forta resistència als agents actuants, fet que ha motivat també la imputació per un delicte contra la funció pública.

Pel que fa als delictes contra la salut pública, la Policia ha dut a terme quatre detencions els darrers dies, totes a la frontera del riu Runer. Dijous s’ha arrestat una dona de 31 anys amb 0,35 grams de cocaïna i un home turista de 33 anys amb 0,2 grams de la mateixa substància. Divendres s’han efectuat dues detencions més, les de dues dones turistes de 23 anys, que duien 0,50 i 0,45 grams d’èxtasi, respectivament.

D’altra banda, en matèria de seguretat viària, els darrers dies s’ha detingut un conductor de 33 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol. L’home ha estat controlat a Canillo amb una taxa d’1,89 grams d’alcohol per litre de sang.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Estabilitat en les xifres i urgència en les responsabilitats
Els comerciants del Pas de la Casa veuen el futur bastant cru: “Aquest és el pitjor hivern des de fa almenys 10 anys”
Una mala combustió de la caldera provoca una important columna de fum al Centre de Tecnificació d’Ordino

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El càncer infantil a Andorra es manté estable amb una incidència d’1,5 casos anuals en la població de 0 a 14 anys
  • Societat
“No saps mai com t’aixecaràs”: conviure amb la fibromiàlgia, entre el dolor diari i l’adaptació a un nou ritme de vida
  • Societat
Reobert de nou l’accés a França des del Principat per l’RN320 i l’RN22 després dels tancaments del cap de setmana
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La rua de Carnaval omple els carrers de Sant Julià de Lòria amb una desena de comparses i una participació massiva
  • Parròquies, Societat
Alcobé adverteix que el Parc Nacional pot esdevenir “un pou sense fons”, però defensa que hi haurà retorn assegurat
  • Parròquies, Societat
Encamp bonificarà fins al 100% l’impost de radicació i la taxa d’higiene segons la caiguda de facturació dels comerços
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu