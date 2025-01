Zapatero posa en qüestió les dades d’Estadística sobre el risc de pobresa en la gent gran per “manca de criteris”

El president de la Federació d’Associacions de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, ha exposat el seu punt de vista per a EL PERIÒDIC arran de les dades traslladades ahir pel Departament d’Estadística de Govern, en les quals se sostreia que el risc de pobresa entre les persones majors de 65 anys havia crescut un 4,3% en el 2023, suposant així un 22% de totes les persones que revesteixen aquest col·lectiu. Unes dades que es quantificaven amb 3.881 casos de gent d’aquest col·lectiu que vivien soles, i les quals el dirigent de la Federació de la Gent Gran ha volgut criticar en “no basar-se en uns criteris concrets” i demanant alhora si es podrien conèixer els mateixos abans de parlar de dades alarmants.

“A nosaltres això no ens consta. Tanmateix, si s’han extret prop de 4.000 em sembla que per a l’extensió proporcional del nostre país és una barbaritat. Ara no ens enganyem, és una dada que s’ha d’analitzar en detall perquè no sabem d’on surt aquesta informació ni tampoc en quins paràmetres s’ha fonamentat”, ha desprès amb desdeny el portaveu del col·lectiu de persones grans. Per expressar millor la seva resposta, Zapatero ha posat un exemple que si aquesta dada se centra en una persona sola i aquesta guanya 800 euros, “s’ha de veure quin llindar se li està aplicant i observar i conèixer així totes les casuístiques associades”.

Posant èmfasi que no es tenen dades suficients, el president de la Federació de la Gent Gran ha exposat que, en aquest sentit, “quantes persones majors de 65 anys pateixen de diabetis?”, posant de manifest així que no se saben públicament una sèrie de qüestions que també impliquen a les persones vulnerables. “El Departament d’Estadística hauria d’exposar i definir quins han estat els criteris que ha emprat per obtenir aquesta dada que, torno a insistir, realment no sé si és tan dramàtica com sembla pel fet de no saber la seva exactitud”, ha proferit el responsable, afirmant que a la pròxima reunió que mantinguin amb el Ministeri d’Afers Socials i Salut no es tractarà aquesta problemàtica atenent que “d’aquí a una setmana, probablement ningú se’n recordarà d’aquesta notícia”.

Per això, Zapatero ha posat un altre exemple remarcant que una persona que tingui el seu pis pagat, però que només ingressi per pensió 1.200 euros, pot viure d’una manera acceptable. No obstant això, un altre senyor que guanyi 2.000 euros, però que hagi de pagar el seu lloguer, se li pot dificultar arribar a finals de mes perquè estarà invertint una major part del seu sou en la despesa d’habitatge, de forma que hi ha moltes casuístiques que intervenen i “cada cas té unes necessitats concretes i diferents”, ha sentenciat.