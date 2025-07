Quan el sistema expulsa els joves estudiants

Les xifres publicades dijous per Estadística són prou eloqüents: més de 3.000 joves han abandonat els estudis oficials, majoritàriament universitaris o superiors. No es tracta només d’un problema educatiu. És el símptoma d’un model econòmic i social que, com adverteix avui el Fòrum de la Joventut, no funciona per a les noves generacions. Les causes són múltiples, però convergents: precarietat laboral, manca de perspectives reals, beques desfasades i un mercat de treball centrat en serveis i turisme, incapaç d’absorbir perfils qualificats. El resultat és un escenari en què molts joves accepten feines per sota de la seva formació, sense opcions de projectar un futur estable. El discurs tranquil·litzador del “qui vol, troba feina” fa temps que no s’aguanta. No és una qüestió de voluntat individual, sinó de disseny col·lectiu. Si no es reverteix aquesta dinàmica, el país no només perdrà capital humà; també hipotecarà la seva capacitat de transformació.