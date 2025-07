Signatura oficial

Constituïda la Fundació Laurus per gestionar habitatges protegits per a la gent gran de Sant Julià de Lòria

L’entitat compta amb un pressupost inicial de 18 milions i gestionarà els pisos de l’edifici Laurus, amb previsió d’entrada en funcionament el 2028

La Fundació Laurus ja és una realitat. L’entitat publicoprivada encarregada de gestionar els habitatges destinats a persones majors de 65 anys de Sant Julià de Lòria s’ha constituït oficialment aquest dimecres, en un acte celebrat a porta tancada amb la signatura de totes les parts implicades. La fundació està integrada pel Govern, el comú lauredià i diversos actors privats, i compta amb un pressupost inicial de 18 milions d’euros. D’aquests, l’Executiu n’aporta cinc a través de diferents plurianuals, mentre que la corporació comunal hi contribueix amb tres. La resta prové d’aportacions privades, ja sigui en forma de terrenys, donacions monetàries individuals o contribucions de persones jurídiques.

La constitució de la fundació suposa un pas decisiu per a l’impuls de l’edifici Laurus, destinat a ampliar el parc públic d’habitatge en règim protegit per a la gent gran. Les obres ja han començat i està previst que l’immoble estigui enllestit a finals del 2027, amb l’objectiu que es pugui ocupar durant el 2028. Fins aleshores, el patronat de la Fundació, el qual també ha quedat formalment constituït, treballarà per definir el model de gestió dels pisos i establir els criteris d’accés per a les persones interessades. Una part significativa dels habitatges serà adjudicada mitjançant els criteris socials del ministeri d’Afers Socials, segons ha confirmat el cònsol major lauredià, Cerni Cairat.

La fotografia de totes les parts implicades que han fet possible la Fundació Laurus. | Comú de Sant Julià de Lòria

“Demano paciència a les persones interessades. Entenem la urgència de molts ciutadans, però primer hem de seure amb el patronat i definir els requisits”, ha manifestat Cairat, qui ha qualificat l’acte de constitució com a “solemne i emotiu” per l’esforç que representa posar en marxa un projecte de llarga maduració. Per la seva part, la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, ha celebrat la posada en marxa de la Fundació, la qual ha definit com un model innovador dins del parc públic d’habitatge. “Tot i que funciona de manera diferent de les promocions impulsades únicament pel Govern, és una fórmula que pot tenir recorregut i que valdria la pena replicar en altres parròquies”, ha apuntat.

Tot i no haver-hi actualment iniciatives similars en altres territoris, Marsol ha expressat la voluntat que el projecte lauredià pugui “fer de taca d’oli”. En aquest sentit, ha aprofitat l’acte per anunciar que el terreny que el Comú de la Massana cedirà al Govern per a la construcció de pisos a preu assequible es gestionarà mitjançant una concessió a un operador privat per un període de 70 anys. “Estem ultimant el plec de bases per convocar un concurs. Ja hi ha interès per part d’alguns particulars i esperem que aquesta vegada es pugui adjudicar”, ha indicat Marsol. L’objectiu és garantir una explotació eficient i permetre la recuperació de la inversió en el termini establert.

La ministra també ha detallat que diversos inversors, tant nacionals com internacionals, han mostrat interès en participar en projectes relacionats amb l’habitatge assequible. “Veurem si aquest interès es concreta. Seria un pas important per ampliar l’oferta i donar resposta a una de les necessitats socials més urgents del país”, ha conclòs.