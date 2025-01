El risc de pobresa entre les persones de més de 65 anys creix un 4,3% el 2023

La taxa total de risc de pobresa per al col·lectiu de les persones de 65 anys o més, comptabilitzant tots els ingressos com les prestacions socials i les pensions, va ser del 22% durant el 2023. Aquesta xifra, segons publica el Departament d’Estadística, representa un increment del 4,3% respecte del 21,1% registrat l’any 2022.

Així mateix, la taxa de risc de pobresa excloent-ne les pensions es va situar en el 32,4%, un augment del 18,3% respecte al 27,4% registrat l’any 2022. Si es tenen en compte els ingressos d’aquestes persones abans de rebre les prestacions i les pensions, la taxa de risc de pobresa es va elevar al 71,6%, la qual cosa representa un creixement del 7,7% en comparació amb l’any anterior.

Per altra banda, el nombre de llars amb un sol membre de 65 anys o més durant el 2023 va ser de 3.881. D’aquest total, 2.242 corresponen a dones i 1.639 a homes. Així, en un 57,8% de les llars unipersonals hi viuen dones soles i les llars unipersonals amb homes sols suposen un 42,2%. Respecte a l’any 2022, s’observa una variació positiva del 5,3% en el total de llars d’aquesta tipologia. Pel que fa a la distribució per sexe, les llars unipersonals de dones han augmentat un 4,8%, i les dels homes han experimentat un creixement del 5,9%.

Estadística també remarca que la taxa d’activitat de la població més gran de 65 anys va situar-se en el 15,1% durant l’any 2023, una xifra que representa un notable increment del 15,3% respecte de l’any anterior. Durant aquell mateix any, a més, la taxa d’ocupació de les persones de 65 anys o més va situar-se en un 15,1%, registrant un increment significatiu del 17,1% en comparació amb el 2022.

Pel que fa a l’esperança de vida, aquesta va situar-se durant el 2023 en els 21,6 anys. En comparació amb l’any 2022, s’observa una variació positiva del 2,9%. L’esperança de vida als 65 anys per a les dones l’any 2023 és de 23,4 anys. En comparació amb l’any 2022, es constata una variació positiva del 2,2%. En canvi, l’esperança de vida als 65 anys per als homes l’any 2023 se situa en 19,6 anys, amb una variació positiva del 3,2%.

Quant a la taxa de mortalitat per a les persones de 65 anys o més se situa en 22 morts per cada 1.000 habitants. Per tram d’edat, la taxa de mortalitat mostra una distribució coherent amb l’increment progressiu del risc de defunció a mesura que augmenta l’edat. Així, el tram d’edat amb una taxa de mortalitat més baixa durant l’any 2023 ha estat de 10,3 morts per cada 1.000 habitants i la de més de 90 anys ha estat de 202,6 morts per cada 1.000 habitants.

Finalment, remarcar que la població de 65 anys o més al Principat durant el 2023 va situar-se en les 12.843 persones, la qual cosa representa un increment del 4,4% respecte de l’any anterior, quan aquesta franja d’edat comptava amb 12.299 persones. En comparació amb ara fa cinc anys, l’augment és encara més significatiu i arriba al 18,7%.