Dada alarmant

El Fòrum de la Joventut alerta que la fuga dels estudiants és símptoma “d’un model que no funciona” per als joves

Francome atribueix el 14,4% de casos a la precarietat laboral i la manca d’un teixit econòmic diversificat que absorbeixi perfils qualificats

El Departament d’Estadística va publicar ahir unes alarmant xifres envers l’abandonament estudiantil. A tall d’exemple, que un 14,4% (de 21.618, és a dir, 3.113 joves) va abandonar algun tipus d’estudi oficial, sobretot en nivells universitaris o superiors. Per tot plegat, i a esperes dels resultats de l’estudi encarregat pel Fòrum de la Joventut sobre l’ocupació dels joves i les condicions laborals, el seu president, Anthony Francome, ha mostrat preocupació per la situació. “Són símptomes d’un model que no està funcionant per als joves i que requereix una revisió profunda per assegurar que el país no es quedi sense la seva principal força transformadora”, ha assenyalat en declaracions a EL PERIÒDIC.

El mandatari, demanat per les possibles raons, assegura que a partir de l’estudi qualitatiu que van fer des de l’organització l’any 2023 i el context social i cultural del Principat, es pot donar resposta. “El mercat laboral continua centrat en sectors com el turisme i els serveis, i això obliga molts joves a acceptar feines per sota de la seva qualificació per poder mantenir-se al país”, apunta. A això, considera que s’hi suma la manca d’actualització de mesures “clau” com les beques de segon cicle, les quals “no responen al cost de vida actual i limiten l’accés a estudis superiors”. En aquest sentit, segons les xifres d’Estadística, un 31,6% del jovent va deixar els estudis per preferència a treballar i un 24,5% per causes relacionades amb el programa formatiu, com falta d’interès, dificultat o manca d’adequació a les necessitats.

Ara bé, l’informe del departament no desglossa dades per sectors, però des del Fòrum “sabem que una part molt important dels joves treballa en hostaleria, comerç i serveis vinculats al turisme”, englobades en un model econòmic “poc diversificat que no genera prou llocs de treball per a perfils qualificats ni permet imaginar un futur estable”. Per aquest motiu, Francome fa una crida a la diversificació del teixit, ja que sinó “correm el risc de consolidar un model basat en la mà d’obra juvenil immigrant per cobrir posicions de baixa qualificació”, mentre el talent local, esmenta, “emigra i perd les seves arrels”.

El president lamenta que la cultura andorrana ha transmès durant anys la idea de ‘qui vol, troba feina’, perquè, per a ell, aquesta mentalitat ignora la realitat actual. “Molts joves sí que troben feina, però en condicions que no els permeten emancipar-se ni construir un projecte de vida”, exposa, afegint que els salaris són baixos en comparació amb el cost de la vida i l’habitatge, “i això obliga molts joves a quedar-se a casa dels pares o marxar fora”. En darrer lloc, també apunta que “hi ha barreres per accedir a una primera experiència laboral satisfactòria per als qui no tenen xarxes de contactes familiars o socials”.