Política migratòria

Barrera es reunirà amb el Govern el 31 de juliol per abordar l’impacte de les polítiques andorranes a la Seu

L’alcalde traslladarà la percepció del municipi sobre els efectes laborals i migratoris del Principat: “Cal cuidar les polítiques perquè no perjudiquin la gent”

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha confirmat a EL PERIÒDIC que la reunió amb el Govern tindrà lloc el pròxim 31 de juliol, amb l’objectiu d’abordar els efectes que les polítiques migratòries i laborals del Principat tenen sobre el municipi veí. Tot i reconèixer que no vol generar “malentesos” ni fer “declaracions creuades”, Barrera ha afirmat que la realitat és clara: “Dir que el treball a Andorra no influeix aquí a la Seu seria no dir la veritat”.

En aquest sentit, ha admès que “les dades demostren que hi ha immigració, treballadors que viuen aquí i treballen a Andorra”, i ha assegurat que “tenim coneixement de l’existència de casos concrets”. L’alcalde ha explicat que durant la trobada traslladarà la informació i la “sensació” que es percep des del municipi. “Evidentment que Andorra haurà de fer el que li convingui. L’administració local ni jo som ningú per decidir què ha de fer Andorra ni per proposar accions. És un país sobirà i ha de decidir les seves polítiques”, ha puntualitzat.

Tot i això, Barrera ha remarcat que “el que no pot ser és que les polítiques d’Andorra acabin perjudicant el veïnat”, i ha defensat la necessitat de preservar la relació històrica entre els dos territoris: “La Seu i Andorra tenen una relació mil·lenària, d’amistat i de familiaritat. Tot sempre ha estat permeable, i el que hem de fer és que això continuï”. Finalment, ha emfatitzat que cal “cuidar les polítiques perquè no perjudiquin la gent”. Per aquest motiu, ha defensat la importància d’aquest espai de diàleg, el qual ha de servir per “no fer fallar les relacions” entre ambdues bandes de la frontera.