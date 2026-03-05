Vuit efectius del Grup de Formació i de la UIT es formen en desplaçaments i seguretat en muntanya amb l’EFPEM

Vuit efectius del Grup de Formació i de la Unitat d’Intervenció Tècnica (UIT) de la Policia han culminat els darrers dies un curs en desplaçaments i seguretat en entorns de muntanya impartida per experts de l’Escola de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM). La formació, que ha combinat teoria i pràctica, ha servit per reforçar els coneixements que els efectius policials ja tenen en nivologia i meteorologia, desplaçaments segurs en terreny de muntanya, tècniques específiques per actuar en cas d’allau i la utilització de l’equip de recerca i rescat format pel DVA, la pala i la sonda.
Així, han recorregut diferents rutes al llarg del territori amb l’objectiu d’analitzar sobre el terreny la influència de factors com el vent, la temperatura, l’orografia i l’estat del mantell nival per tal de triar els trajectes amb la màxima seguretat. Segons han informat, també s’han treballat nocions d’alpinisme, ràpel, i tècniques per a la progressió amb grampons i piolets. D’aquesta manera, es reforça la capacitació tècnica dels efectius per actuar amb seguretat i eficàcia en entorns de muntanya.