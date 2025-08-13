Els allotjaments del país superen el 80% d’ocupació per al pont d’agost i esperen créixer amb clients de darrera hora

Els establiments hotelers i d’allotjament d’Andorra afronten el pont del 15 al 18 d’agost amb unes previsions d’ocupació molt elevades. Segons les dades facilitades, la majoria d’hotels, apartaments i càmpings que s’estenen al llarg del territori superen àmpliament el 80% de les reserves confirmades, amb diversos casos que ja han assolit o freguen la plena ocupació.
El Càmping Valira, situat a Andorra la Vella, és un dels que viurà aquests dies amb totes les places plenes. “Ho tenim tot al 100% ocupat, portem des del 31 de juliol que està ple. És cert que hi ha gent que marxa, però tal com marxen, a la tarda entren turistes”, expliquen des de l’establiment. Tot i la continuïtat d’aquestes xifres fins al dilluns 18 d’agost, la responsable consultada apunta que “aquest any està sent una mica estrany, perquè hem tingut més reserves al juliol que a l’agost; sembla que les persones s’esperen gairebé fins a última hora per poder fer la reserva”.
A la capital, l’Hotel Pyrénées també treballa amb una ocupació molt alta, ja que per al 15 i 16 d’agost només queda una habitació disponible, mentre que per a diumenge 17 encara hi haurà gairebé una vintena de places lliures. Segons indiquen des de l’hotel, “el diumenge ens queda un 20% per arribar a l’ocupació sencera”, una previsió que podria millorar si es confirma l’arribada de més visitants a última hora. La situació és similar a l’Hotel Hesperia d’Escaldes-Engordany, en què la disponibilitat és mínima. “Estem gairebé plens, només queda una habitació per vendre durant el pont, però sí que és cert que el diumenge patim una baixada important, mentre que el divendres és gairebé al 100%”, afirmen.
Pel que fa a Ordino, el grup Pierre et Vacances preveu una ocupació del 95%, xifra que es mantindrà estable durant els quatre dies. Per la seva banda, els Apartaments La Neu registren una mitjana del 84% entre el 15 i el 18, també amb la possibilitat d’incrementar-la amb reserves de darrera hora. A Encamp, l’Hotel Guillem presenta unes dades actuals més baixes: un 51% d’ocupació per als dies 15 i 16; un 17% per a diumenge 17, i un 49% per al dilluns 18. Tot i així, des de l’establiment confien que la tendència de reserves tardanes millori aquestes xifres.
Dispositiu per carretera
En matèria de mobilitat, el dispositiu especial previst per a tot el mes d’agost també funcionarà durant el pont. Fonts del servei han indicat a aquest mitjà que el trànsit de sortida es gestionarà cada tarda, de 15.00 a 20.00 hores, als punts de la Comella i la Margineda, on s’habilitarà un doble carril per facilitar la circulació. Pel que fa al trànsit d’entrada, es muntarà de 06.00 a 14.00 hores a Sant Julià de Lòria, amb doble carril de pujada. Habitualment, aquest dispositiu d’entrada no s’activa en diumenge, però no es descarta que, en funció del volum de vehicles, es pugui posar en marxa també aquest cap de setmana.