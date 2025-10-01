Una vuitantena d’estudiants del col·legi Mare Janer, afectats per un brot de gastroenteritis que investiga Salut

El Ministeri de Salut ha activat els protocols sanitaris arran d’un brot de gastroenteritis detectat al col·legi Mare Janer, que ha afectat aproximadament una vuitantena d’estudiants de diferents nivells educatius. Segons ha confirmat el Govern, la major part dels casos presenten simptomatologia lleu i no hi ha cap situació crítica ni greu.
El portaveu de l’Executiu, Guillem Casal, ha explicat que “els alumnes més afectats són a casa” mentre que “els que tenen símptomes més lleus continuen al centre educatiu amb una dieta tova”. En aquest sentit, Casal ha remarcat que “no hi ha cap adult o membre del personal del col·legi que presenti indisposició”.
Els tècnics del Ministeri de Salut s’han desplaçat al centre per constatar la situació i iniciar les primeres actuacions. El comunicat oficial detalla que s’ha activat l’Àrea de prevenció, promoció i vigilància de la salut i l’Àrea de seguretat alimentària per investigar les causes, i que s’elaborarà una enquesta epidemiològica dirigida a totes les famílies, així com la recollida de mostres dels alumnes amb símptomes.
De moment, el Govern descarta que l’origen estigui relacionat amb la cuina o el menjador escolar i apunta que la transmissió podria haver estat de persona a persona. “Creiem, però a l’espera de l’enquesta epidemiològica, que es tracta d’una afectació limitada al centre educatiu”, ha dit Casal. El ministre portaveu també ha recalcat que “no tenim dades que indiquin que hi hagi un virus que afecti al conjunt del país”.
Salut recomana a les famílies i alumnes extremar les mesures d’higiene, especialment el rentat de mans, i romandre a casa en cas de presentar símptomes. En cas que la simptomatologia persisteixi, s’aconsella acudir a un centre mèdic. “Els professionals de Salut donaran resposta personalitzada sobre els passos a seguir”, ha puntualitzat Casal.
El Ministeri manté un contacte constant amb el centre educatiu i les famílies per garantir el correcte seguiment dels casos. “Està limitat al col·legi Maria Jener i no hi ha cap altre centre escolar afectat al país”, ha subratllat el portaveu.