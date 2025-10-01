Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'edifici del col·legi Mare Jener. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Protocols sanitaris activats

Una vuitantena d’estudiants del col·legi Mare Janer, afectats per un brot de gastroenteritis que investiga Salut

La meitat dels alumnes del centre escolar afectats continuen al centre amb dieta tova i l’altra meitat romanen a casa pels símptomes

El Ministeri de Salut ha activat els protocols sanitaris arran d’un brot de gastroenteritis detectat al col·legi Mare Janer, que ha afectat aproximadament una vuitantena d’estudiants de diferents nivells educatius. Segons ha confirmat el Govern, la major part dels casos presenten simptomatologia lleu i no hi ha cap situació crítica ni greu.

El portaveu de l’Executiu, Guillem Casal, ha explicat que “els alumnes més afectats són a casa” mentre que “els que tenen símptomes més lleus continuen al centre educatiu amb una dieta tova”. En aquest sentit, Casal ha remarcat que “no hi ha cap adult o membre del personal del col·legi que presenti indisposició”.

Els tècnics del Ministeri de Salut s’han desplaçat al centre per constatar la situació i iniciar les primeres actuacions. El comunicat oficial detalla que s’ha activat l’Àrea de prevenció, promoció i vigilància de la salut i l’Àrea de seguretat alimentària per investigar les causes, i que s’elaborarà una enquesta epidemiològica dirigida a totes les famílies, així com la recollida de mostres dels alumnes amb símptomes.

De moment, el Govern descarta que l’origen estigui relacionat amb la cuina o el menjador escolar i apunta que la transmissió podria haver estat de persona a persona. “Creiem, però a l’espera de l’enquesta epidemiològica, que es tracta d’una afectació limitada al centre educatiu”, ha dit Casal. El ministre portaveu també ha recalcat que “no tenim dades que indiquin que hi hagi un virus que afecti al conjunt del país”.

Salut recomana a les famílies i alumnes extremar les mesures d’higiene, especialment el rentat de mans, i romandre a casa en cas de presentar símptomes. En cas que la simptomatologia persisteixi, s’aconsella acudir a un centre mèdic. “Els professionals de Salut donaran resposta personalitzada sobre els passos a seguir”, ha puntualitzat Casal.

El Ministeri manté un contacte constant amb el centre educatiu i les famílies per garantir el correcte seguiment dels casos. “Està limitat al col·legi Maria Jener i no hi ha cap altre centre escolar afectat al país”, ha subratllat el portaveu.

Comparteix
Notícies relacionades
El Comú d’Andorra la Vella presenta un edifici amb 18 pisos destinats a la gent gran en el marc del programa Reviu
Saravia xifra en 450 els nous casos anuals de càncer a Andorra tot i que destaca l’ús a la baixa del bus sanitari
L’anàlisi jurídica de l’EFA assenyala que el criteri de nacionalitat obre interrogants sobre l’aplicació de la llei

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El nou decret sobre els tractaments hormonals estableix que els menors trans seran atesos a la Vall d’Hebron
  • Societat
La caminada contra el càncer torna el 26 d’octubre amb l’objectiu enguany d’arribar a assolir els 1.500 participants
  • Societat
Casal retreu a la FAF la manca de comunicació però obre la porta al diàleg davant la “problemàtica” de les quotes
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella presenta un edifici amb 18 pisos destinats a la gent gran en el marc del programa Reviu
  • Parròquies, Societat
El 13è saló de la gent gran de Sant Julià de Lòria se celebra amb un “ple absolut” en tots els tallers i activitats
  • Parròquies, Societat
La capital impulsa un corredor verd a Prada Motxilla amb enjardinament, carril bici i zones per a vianants
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu