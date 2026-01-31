Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El vehicle accidentat després de bolcar. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Trànsit

Una topada entre dos vehicles a Escaldes-Engordany, un nacional i un espanyol, acaba amb un d’ells bolcat

L'aparatós accident va tenir lloc a l’avinguda de les Nacions Unides, a tocar la rotonda de la Dama de Gel, i la Policia va rebre l'avís a les 23.40 hores

Un vehicle de matrícula espanyola i un de matrícula andorrana s’han vist involucrats aquest divendres a la nit en un aparatós accident de trànsit a l’avinguda de les Nacions Unides, a Escaldes-Engordany, a pocs metres de la rotonda de la Dama de Gel. Els fets van tenir lloc quan un dels turismes va bolcar sobre la calçada per causes que s’estan esbrinant. Malgrat l’impacte i les imatges del cotxe bolcat, cap dels conductors va resultar ferit.

L’avís a la Policia es va produir cap a les 23.40 hores i posteriorment es va activar el desplaçament fins al punt de l’accident de diversos efectius, així com dels serveis d’emergència i del servei de circulació, els quals van treballar per assegurar la zona i restablir la normalitat al trànsit.

El vehicle accidentat després de bolcar. | Lector
Comparteix
Notícies relacionades
El tall de la RN20 per un despreniment es mantindrà durant el cap de setmana i sense previsió d’obertura
Un despreniment entre els municipis d’Ax-les-Thermes i l’Hospitalet talla l’accés al Principat des de França
El salari mínim no admet matisos en la seva aplicació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Pares del Lycée denuncien una agressió entre alumnes d’11 anys a un company a la sortida del centre
  • Societat
La CEA assegura que no té constància de pagaments irregulars, però insisteix que “això no vol dir que no passi”
  • Economia, Societat
Govern col·labora amb la campanya de Mans Unides i destina més de 36.000 euros per a un projecte a Uganda
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Bus Unió es consolida amb més de 10.900 usuaris a la vall central durant els tres primers mesos de funcionament
  • Parròquies, Societat
González garanteix transparència amb una comissió davant els retrets d’Astrié pels sobrecostos de la plaça del Poble
  • Parròquies
El comú estudia dos terrenys a la Covanella i la Cortinada com a possibles ubicacions del centre sociosanitari
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu