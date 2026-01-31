Una topada entre dos vehicles a Escaldes-Engordany, un nacional i un espanyol, acaba amb un d’ells bolcat

Un vehicle de matrícula espanyola i un de matrícula andorrana s’han vist involucrats aquest divendres a la nit en un aparatós accident de trànsit a l’avinguda de les Nacions Unides, a Escaldes-Engordany, a pocs metres de la rotonda de la Dama de Gel. Els fets van tenir lloc quan un dels turismes va bolcar sobre la calçada per causes que s’estan esbrinant. Malgrat l’impacte i les imatges del cotxe bolcat, cap dels conductors va resultar ferit.
L’avís a la Policia es va produir cap a les 23.40 hores i posteriorment es va activar el desplaçament fins al punt de l’accident de diversos efectius, així com dels serveis d’emergència i del servei de circulació, els quals van treballar per assegurar la zona i restablir la normalitat al trànsit.