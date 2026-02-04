Una substituta de sièxeme del Collège del Lycée Comte de Foix hauria arribat en estat d’embriaguesa a classe

Una professora que feia una substitució al Lycée Comte de Foix s’hauria presentat divendres passat, presumptament, en estat d’embriaguesa. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, els fets haurien succeït a una classe de sixième del Collège −curs que darrerament està portant molta cua−, la qual, semblaria ser, va acabar sent evacuada per evitar cap mena d’incident.
En aquest sentit, una font propera als fets ha mencionat que la tutora amb prou feines podia esborrar la pissarra, mentre que una altra ha assegurat que l’olor d’alcohol al passadís, ja no només dins l’aula, era prou exagerada. Finalment, semblaria ser que va haver d’acudir l’ambulància per endur-se-la. En tot cas, aquesta casa ha pogut confirmar que la mestra ja no forma part de l’equip docent, tot i no poder concretar si l’han fet fora o si ha plegat per compte propi.
Aquest mitjà, en tot cas, s’ha intentat posar en contacte reiterades vegades amb el centre educatiu, sense obtenir resposta.
Veig que el famós lycée no ha canviat després de 20anys, profes en estat d’enbriaguesa…. lo millor de cada casa 🤣
Em recorde a un monsieur…😅