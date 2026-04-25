Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  La ministra i el secretari d'Estat amb els voluntaris.
El Periòdic d'Andorra
Calendari d'esdeveniments

Una seixantena de voluntaris de Govern inicien la temporada amb una trobada formativa a la casa de colònies d’AINA

Enguany prendran part, entre altres, a la Cursa popular Illa Carlemany, els Jocs esportius de la gent gran, el Cirque du Soleil i la Cursa de la dona

Una seixantena de voluntaris s’han trobat aquest dissabte a la casa de colònies d’AINA per donar inici a la temporada d’activitats. Així, l’equip tècnic de l’àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha presentat el calendari d’esdeveniments dels quals els voluntaris en formaran part: la Cursa popular Illa Carlemany, els Jocs esportius de la gent gran, el Cirque du Soleil, la Cursa de la dona, La Vuelta i la caminada contra el càncer que organitza Assandca, entre altres.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han pogut compartir moments amb el cos de voluntaris del Govern i els hi han agraït la tasca imprescindible que desenvolupen en els diferents esdeveniments on participen. La jornada ha acabat amb un dinar compartit entre els diferents voluntaris i participants a l’acte.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Govern vol reorganitzar el comerç amb zonificació urbana i un model de ‘slow shopping’ per atraure més consum
  • Societat
Alteracions al transport públic per la visita de Macron amb supressions de parades i canvis de recorregut
  • Societat
Rebuig a obrir el debat de l’avortament per “no traspassar la línia vermella” institucional: “Potser d’aquí 10 o 15 anys”
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Andorra la Vella recupera les ‘Jornades del Bacallà’ amb 22 restauradors i una aposta per reforçar el teixit culinari
  • Cultura, Parròquies
Andorra la Vella celebra el Sant Jordi més multitudinari: “És un dia per posar al capdavant la cultura i la llengua”
  • Cultura, Parròquies
La primera edició del llibre de Caldes centra el Sant Jordi d’Escaldes i Gili en destaca l’accés obert a l’aigua termal
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu