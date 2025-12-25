Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L’objectiu principal de la iniciativa és permetre l’entrada dels animals de companyia a l’hospital. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Accions del 2025

Una reunió pendent pot obrir la porta a permetre les visites de gossos a pacients que fa temps que estan hospitalitzats

ARPA espera el posicionament del Ministeri de Salut per poder incorporar un espai exterior destinat a facilitar les visites canines a l’hospital

“Ara estem a l’espera d’una reunió amb el Ministeri de Salut”. Així ho ha explicat a EL PERIÒDIC el president de l’Associació Rescatista i Protectora Animal (ARPA), Jaume Vilamajó, en relació amb el procés que s’està duent a terme arran de la proposta presentada per l’entitat per incloure un espai exterior destinat als animals de companyia en el marc de la reforma de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

En aquest sentit, Vilamajó ha recordat que “el projecte ja ha estat presentat a Govern” i ha destacat que “el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia està bastant col·laborador amb nosaltres”. Segons ha detallat, des del departament “no ho veuen com una mala opció, sinó que creuen que és un projecte bastant bo per dur a terme”. Ara bé, ha remarcat que “estem a l’espera d’aquesta reunió amb Salut per veure com ho veuen”, incidint en el fet que caldrà definir “com ho podríem fer i si és el cas, com es farà”.

“Estem a l’espera d’aquesta reunió amb Salut per veure com ho veuen, i si és el cas veure com ho podríem fer” – Jaume Vilamajó

D’altra banda, el president d’ARPA ha explicat que aquest projecte s’emmarca dins de “les accions que ha realitzat ARPA durant l’any 2025”. L’objectiu principal de la iniciativa és permetre l’entrada dels animals de companyia a l’hospital perquè “puguin veure el seu cuidador, i que la persona pugui comprovar que el seu gos està bé”. En aquest sentit, Vilamajó ha subratllat la importància que els pacients puguin mantenir el contacte amb els seus animals, especialment aquells que fa dies que estan ingressats o que es troben en una “situació de pal·liatius”.

Tot i que Vilamajó ha incidit que es tracta d’un projecte impulsat únicament per ARPA, ha volgut recordar que l’associació GosSOS també va presentar una iniciativa similar. Aquesta proposta sorgia arran de converses amb un centre de Catalunya, amb la voluntat d’impulsar que els pacients hospitalitzats en estat crític o amb estades prolongades poguessin mantenir contacte amb les seves mascotes dins del recinte hospitalari. Tal com va apuntar en el seu moment la presidenta de GosSOS, Audrey Montel, “és un programa que ja s’ha aplicat amb èxit a Catalunya, i els professionals que l’han desenvolupat ofereixen assessorament al Govern”.

Una altra de les associacions que ha donat suport a la proposta d’ARPA ha estat Ronronejand. En aquest cas, la seva presidenta, Beatriu Montalvo, ha destacat que “és una iniciativa molt important”, assegurant que “és un bé tant per a la persona com per a l’animal”. Tot i això, Montalvo considera que el projecte s’hauria de centrar principalment en els gossos, ja que “treure un gat fora de casa pot suposar una situació molt estressant per a ells”. En aquest sentit, ha recordat que els gats són animals molt territorials i que un canvi d’ambient pot ser determinant per al benestar del felí.

Ronronejand considera que la iniciativa hauria d’orientar-se sobretot als gossos, atès que els gats poden patir un alt nivell d’estrès fora del seu entorn habitual

Malgrat aquestes consideracions, Montalvo ha insistit en la importància que els animals puguin apropar-se a l’hospital per veure els seus cuidadors, ja sigui perquè hi estan ingressats durant una temporada o perquè, en alguns casos, puguin acomiadar-se’n.

